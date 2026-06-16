Otac se bacio na koljena i povraćao kad je čuo presudu za ubojstvo i silovanje bebe

Srednjoškolski učitelj Jamie Varley (37) osuđen je za ubojstvo i seksualni napad na 13-mjesečnu bebu Prestona Daveyja, koju je posvojio sa svojim partnerom Johnom McGowan-Fazakerleyjem (32) u travnju 2023. godine. Slušajući presudu u sudnici jučer, Varley se srušio na koljena, povraćao i previjao se. McGowan-Fazakerley je osuđen za dopuštanje smrti djeteta i seksualni napad. Financijski menadžer prodaje nije imao burnu reakciju kao njegov partner. Samo je sjedio i slušao.

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Prestonova majka, Sarah Davey (42), i baka briznule su u plač. Jecale su cijelo vrijeme slušajući čitanje 29 točaka po kojima je par kriv. Sarah su oduzeli Prestona kad je imao samo pet godina. Zbog teškog ubojstva završila je u zatvoru još kao tinejdžerica. Ubila je umirovljenicu kad je imala samo 14 godina. Osuđena je na doživotnu kaznu zatvora 1999. godine. Međutim, morala je odslužiti najmanje osam godina i jedan dan zbog svirepog ubojstva Lily Lilley u Failsworthu, Oldham, u rujnu 1998. Sudac je ubojstvo opisao kao "neopisivo opako".

Foto: Profimedia

Sarah se, zajedno s 15-godišnjom prijateljicom Lisom Healey, sprijateljila sa 71-godišnjakinjom u lokalnoj trgovini. Baka troje djece pozvala ih je u svoj dom na šalicu čaja, a zatim su je brutalno mučili prskajući joj šampon u oči i režući je nožem. Zavezali su joj brnjicu oko usta tako čvrsto da joj je proteza završila u grlu te je ugušila. Davey i Healey su potom nagurali njezino beživotno tijelo u kantu za smeće i, smijući se i hihoćući, prošetali ga ulicama prije nego što su ga bacili u kanal Rochdale. Nakon ubojstva, uništili su joj kuću i iskoristili novac od njezine mirovine za kupnju čipsa i čokolade.

Udomiteljica je imala osjećaj da nešto nije u redu

Sarah je ostala trudna s Prestonom tijekom boravka na slobodi 2021. godine. Vijeće Oldhama oduzelo joj je Prestona kad je imao samo pet dana po hitnom postupku. Smješten je u udomiteljsku obitelj dok ga Varley i McGowan-Fazakerley nisu posvojili.

Udomiteljica Prestona Daveyja imala je "osjećaj u trbuhu" da nešto nije u redu nakon što je posvojen. Varley i McGowan-Fazakerley počeli su s procesom upoznavanja Prestona u domu Sandre i Paula Coopera, njegovih udomitelja. Paula je nazvala socijalnog radnika nakon što je stavljen pod skrb Varleyja i McGowan-Fazakerleyja. Rekla je da ima "osjećaj u trbuhu" da nešto nije u redu.

Dva dana kasnije počeli su se pojavljivati problemi. Par se žalio na nedostatak sna i promjene koje su doživjeli kao novi roditelji. U jednom dogovorenom posjetu kući para, Preston je izgledao sasvim dobro, Međutim, 25. svibnja 2025. Preston je odveden u bolnicu Blackpool Victoria na prvi od tri posjeta u tri mjeseca.

Imao je neobjašnjive ozljede

Varley je rekao da je beba mlitava i da ne reagira. Krvario je iz nosa, imao napadaj i poteškoće s disanjem. No, pedijatrijska sestra Zoe Hellowell i medicinska sestra Holly Edwards primijetile su modrice na Prestonovoj glavi. U liječničkom izvješću navedeno je da je imao "neobjašnjive ozljede, koje nisu u skladu s iznesenom verzijom događaja". O svemu je obaviješten Centar za socijalnu skrb. Mjesec dana kasnije, opet je doveden u bolnicu. Opet su uočene modrice. Tada je imao i osip, proljev, povraćao je i imao visoku temperaturu. Treći dolazak u bolnicu bio je 6. srpnja. Varley ga je doveo zbog slomljenog lakta.

Istog dana, djetetova socijalna radnica, Amy Shepherdson, koja je bila u kontaktu s bolnicom, poslala je Varleyju poruku:

"Samo da vas uvjerim, rekli su da nemaju apsolutno nikakvih briga. Apsolutno ste postupili ispravno...", rekla je na sudu. Dan kasnije, Helen Magee, neovisna socijalna radnica iz Oldhama, posjetila je Prestona kod kuće. U svom izvješću, očito upućenom bebi, napisala je:

"Preston, prilično sam pažljivo pratila tvoje odgovore tati jer sam svjesna da si u posljednje vrijeme imao nekoliko hospitalizacija i to me natjeralo da malo razmislim postoji li problem koji nisam mogla vidjeti. Odlučila sam da nema problema..."

Varley je pričao o crnim mislima kolegici

Varley je uzeo godinu dana slobodno s posla nakon što je posvojio Prestona. Međutim, 37-godišnjak je i dalje bio u kontaktu s kolegama iz škole u Blackpoolu. Na suđenju se čulo kako je Varley rekao Janet Gee, s kojom je radio, da se muči s brigom o bebi.

Gee je rekla da je jednom prilikom, početkom srpnja, Varley stigao u njezinu kuću s Prestonom. Trinaestomjesečni dječak, koji je tri puta odveden u bolnicu s raznim ozljedama i simptomima prije smrti, imao je gips na ruci. Varley je bio uznemiren.

"Rekao mi je kako ima ružne misli prema bebi u smislu utapanja ili gušenja. U tom trenutku je još uvijek bio uznemiren. Vrlo brzo je rekao da je to nešto što neće poduzeti. Vjerovala sam mu, imam svoju djecu, a ponekad misli idu na mračna mjesta", rekla je.

Kasnije tog mjeseca, Varley je posljednji put odveo Prestona u bolnicu, tvrdeći da se utopio u kadi. Međutim, obdukcija je pokazala da je Prestonov uzrok smrti bila akutna opstrukcija gornjih dišnih putova - i isključila je utapanje.

Pregledom je također pronađeno oko 40 vanjskih i unutarnjih ozljeda na tijelu bebe. Uzrok smrti bio je akutna opstrukcija gornjih dišnih putova gušenjem predmetima umetnutim u usta.