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Policija uhitila dvojicu tinejdžera zbog požara kod Kaštela: Evo kako je planulo na Malačkoj

Policija uhitila dvojicu tinejdžera zbog požara kod Kaštela: Evo kako je planulo na Malačkoj
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Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL, ilustracija

Iz policije navode da su identitet maloljetnika utvrdili zahvaljujući snimkama objavljenim u medijima

18.8.2026.
10:50
danas.hr
Zvonimir Barisin /PIXSELL, ilustracija
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Policija je uhitila dvojicu tinejdžera (16-godišnjaka i 15-godišnjaka) zbog sumnje da su podmetnuli požar koji je 15. kolovoza izbio na Malačkoj u Kaštelima. Iz policije navode da su identitet maloljetnika utvrdili zahvaljujući snimkama objavljenim u medijima.

Utvrdili su kako su 15. kolovoza 2026. godine, oko 00.44 sati, u blizini adrese Put Malačke, na autobusnom stajalištu u smjeru Kaštela, zajedno i dogovorno, upaljačem zapalili papiriće za ručno spravljanje cigareta, koje su odbacili u suhu travu i nisko raslinje. Tako su izazvali požar nakon čega su se mopedom udaljili se s mjesta događaja.

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su na opisani način počinili kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te će danas tijekom jutra biti uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku", objavila je policija.

Požari u Kaštelima

Podsjetimo, požar na Malački kod Kaštela izbio je nešto nakon ponoći na blagdan Velike Gospe. Opožareno je oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a vatru su ugasili pripadnici DVD-ova Mladost i Kaštela.

Samo 13 minuta kasnije, oko 1 sat, požar je izbio i na području Rudina u Kaštel Novom. I ondje je izgorjelo oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je ugašen oko 2.30 sati, a s vatrom su se borili pripadnici DVD-ova Gomilica, Mladost, Kaštela i Solin te JVP-a Trogir.

PožarKaštelaPolicijaMaloljetnici
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