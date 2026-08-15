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Dva požara u Kaštelima planula u samo 13 minuta! Pojavile se snimke: Je li vatra podmetnuta?

Dva požara u Kaštelima planula u samo 13 minuta! Pojavile se snimke: Je li vatra podmetnuta?
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Splitska policija potvrdila je da je na mjestu događaja obavljen očevid te je u tijeku kriminalističko istraživanje

15.8.2026.
19:15
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Splitska policija istražuje dva požara koja su jutros u razmaku od samo 13 minuta izbila na području Kaštela. Pojavila se i snimka nadzorne kamere, koji baca sumnju da je požar podmetnut, piše Dalmatinski portal. 

Požar na Malački kod Kaštela izbio je nešto nakon ponoći. Opožareno je oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a vatru su ugasili pripadnici DVD-ova Mladost i Kaštela.

Samo 13 minuta kasnije, oko 1 sat, požar je izbio i na području Rudina u Kaštel Novom. I ondje je izgorjelo oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je ugašen oko 2.30 sati, a s vatrom su se borili pripadnici DVD-ova Gomilica, Mladost, Kaštela i Solin te JVP-a Trogir.

Splitska policija potvrdila je da je na mjestu događaja obavljen očevid te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

PožarPolicijaKaštela
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