Pet osoba upucano na sveučilištu u Virginiji: Policija traga za napadačima

Pet je osoba ozlijeđeno, od kojih jedna kritično, u pucnjavi na Državnom sveučilištu Virginia za koju se sumnjiči više osoba, priopćilo je sveučilište u subotu. Incident se dogodio ispred studentskog doma u noći na subotu po lokalnom vremenu, zbog čega je reagirala policija.

Pet osoba s ozljedama nanesenim vatrenim oružjem prevezeno je u lokalne bolnice. Četvero je imalo ozljede koje se ne smatraju opasnima po život, priopćilo je sveučilište. Zasad nije jasno jesu li osumnjičenici uhićeni, a sveučilište je dodalo da policija okruga Chesterfield vodi istragu uz pomoć drugih lokalnih policijskih snaga i sveučilišne policije.

Državno sveučilište Virginia (VSU) broji oko 5000 studenata, a nalazi se nešto više od 40 kilometara južno od Richmonda, glavnog grada američke savezne države Virginije.

Prema web stranici sveučilišta, nastava u novom semestru trebala je započeti u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni.