Naletilić za RTL Danas otkriva: 'Stojković možda ode iz Dinama, a to ovisi o jednom'

Ljetna transfermanija ulazi u zenit, a milijuni lete na sve strane. Nekoliko igrača već je plaćeno više od sto milijuna eura, a engleski klubovi ponovno drže prvo mjesto potrošača. Marko Naletilić, poznati hrvatski nogometni menadžer, našoj Heleni Barić za RTL Danas rekao je:

"Neću reći ništa novo, ako kažem da je za sada najveća potrošena mercata u Premier ligi. To će se i nastaviti do kraja, do prvog devetog. I mislim da će se sad još dešavati neke velike transfere definitivno do prvog devet. Sad su u ova dva tjedna udarna".

Od top 5 igrača čak četvero ih je u Premijer ligi. Najskuplji transfer ovog ljeta je Morgan Rogers koji je iz Aston Ville prešao u Chelsea za navjerojatnih 138 milijuna eura.

Malo manje su se odlučili potrošiti u Manchester Cityu, samo 135 milijuna za Elliota Andersona iz Nottingham Forresta. Real Madrid je za 19-godišnjeg Yana Diomandea izdvojio 125 milijuna eura - najskuplji transfer u povijesti kluba.

Najviše je ljetos potrošio Tottenham koji je na transfere do sada dao čak 267 milijuna eura. To ih je ostavilo u minusu od 185 milijuna. Prodali su tako Spenca u Inter za 30, i Romera u Atletico za 40 milijuna eura.

"Oni su sad već u debelom minusu. Možda su čak ako se ne varam, bili u minusu već nekome prije. Oni su morali rekonstruirati kompletnu momčad jer se prošle sezone jedva spasili u ligi", ističe Marko Naletilić.

Turska je bez odštete prvo dovela Mo Salaha u Trabzonspor, a jučer je u Besiktas prIstigao Dušan Vlahović iz Juventusa.

PSG je danas zaključio posao s Barcelonom i doveo Ferrana Torresa za 50 milijuna eura. Španjolac je pritom jedan od igrača kojem su nakon pobjedničkog pogotka na Svjetskom prvenstvu posebno podigli cijenu.

Ferran Torres, nogometaš PSG-a, kazao je:

"To je već uigrana momčad s vrhunskim igračima. Dolazim ovdje i učiti od njih jer iz godine u godinu pokazuju svoj talent i igraju na najvišoj razini. Nadam se da ću i ja puno pridonijeti, zabijati golove i upisivati asistencije."

A nakon Svjetskog prvenstva zanimljivo je i stanje s hrvatskim igračima. Luka Vušković već je napravio veliki transfer.

Tottenham ga je za 54 milijuna eura prodao Brightonu, što ga čini najskupljim igračem u klupskoj povijesti.

"Tu će sigurno biti nekih odluka, Ivanušec koji će vjerojatno ići na neku ili definitivnu prodaju ili posudbu pa do Brozovića koji je slobodan. Dogodit će se još transfera naših igrača, a u toj je priči možda i Luka Stojković iz Dinama, na primjer. Puno će determinirati odluke Dinama i eventualni ulazak u Ligu prvaka ili ne", otkriva Marko Naletilić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Do kraja prijelaznog roka ostala su još dva tjedna. Barcelona lovi Rodrija za 70 milijuna i Juliana Alvareza, kojeg Atletico ne želi pustiti ni za 150 milijuna eura. A do prvog rujna, sve je moguće.