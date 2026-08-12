Izlaze iz mora krvavi, zaredali se napadi na Jadranu: 'Jednom je slomila čovjeku prste'

Ljetno osvježenje u Kaštelanskom zaljevu za neke se kupače pretvorilo u susret koji će dugo pamtiti.

Glavata želva u Kaštelima ponovno je napala kupača. Prije dva dana, na plaži Miljenko i Dobrila, ugrizla je mladića koji je iz mora izašao krvav. U posljednja tri tjedna zabilježeno je pet ugriza.

"Ona je izronila jedno dva, tri metra od mene i ja sam onako pogledom samo pomaknuo glavu i vidio sam glavu kako je udahnula i otišla. Svaki dan idem do bove, plivam normalno, šta ću. Kažem ja, ako sam je onda vidio, valjda neću opet naletjeti na nju", kaže nam Miro iz Kaštel Lukšića.

"Vjerojatno bih bježala, vrištala. Otkud znam. Ne znam. Opreza nikad dovoljno", kaže Dragana iz Banje Luke.

Ugriz glavate želve nije bezazlen. Liječnici upozoravaju da, osim površinskih rana, može doći i do težih ozljeda.

"Osim površinskih ozljeda, s obzirom na njezinu anatomsku građu glave, može doći i do nagnječenja, prijeloma, podljeva, a može se dogoditi i otvorena ozljeda. Tako da taj ugriz stvarno mnogo puta i ne bude bezazlen", objašnjava Antonija Žanić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Potvrđuju to i konkretni, teški slučajevi s kojima su se splitski liječnici već susreli.

"Imali smo čak, evo, jedan slučaj gdje je osobu ugriz koštao tako da je morala otići na hitni kirurški prijam i završiti konačno zbrinjavanje jer je došlo do frakture, odnosno prijeloma prsta šake", kaže Žanić.

Ipak, stručnjaci podsjećaju da glavata želva nije uljez u moru.

"Mi ulazimo u njihovo stanište, ne dolaze one u naše stanište. Dakle, more je stanište divljih životinja. Mi se tamo njime koristimo, kupamo se jer je nama, naravno, vruće. Tako da po meni to nije uopće opcija. S druge strane, govorimo o strogo zaštićenoj životinji i jedinke želvi definitivno ne smijemo uznemiravati", objašnjava biologinja Karin Speich.

Zbog učestalih incidenata očitovalo se i Ministarstvo zaštite okoliša. Poručuju kako premještanje kornjače nije opcija. Lokalnoj su samoupravi preporučili postavljanje ploča s upozorenjima, a kupačima savjetuju: ugledate li kornjaču, odmah i mirno izađite na obalu.