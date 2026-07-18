U istom danu opljačkao trgovinu pa benzinsku: Policija ga ekspresno uhitila

Splitska je policija uhitila 37-godišnjaka kojeg sumnjiče za dva razbojništva počinjena jučer na području Kaštela i Planog.

Pronašli ga nakon 15 minuta

Kako navode iz policije, u petak oko 20.45 sati zaprimili su dojavu da je muškarac ušao u prostorije benzinske postaje na području Kaštela i uz prijetnje ukrao novac.

Policija ga je pronašla na području Kaštela svega 15 minuta nakon dojave. Policajac ga je sustigao i uz upotrebu sile uhitio.

U istom danu počinio još jednu krađu

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je isti 37-godišnjak u petak oko 14.30 sati na području Planog počinio još jedno razbojništvo.

S motociklističkom kacigom na glavi ušao je u trgovinu i uz prijetnju nožem od djelatnice zatražio novac. Nakon što je ona to odbila, iz blagajne je uzeo 40 eura, izašao iz trgovine i pobjegao.

Nad 37-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u dva kaznena djela razbojništva. Policija je najavila da će ga nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu, tijekom dana predati pritvorskom nadzorniku.