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NA SPLITSKOM PODRUČJU /

U istom danu opljačkao trgovinu pa benzinsku: Policija ga ekspresno uhitila

U istom danu opljačkao trgovinu pa benzinsku: Policija ga ekspresno uhitila
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Nad 37-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u dva kaznena djela razbojništva

18.7.2026.
10:31
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Splitska je policija uhitila 37-godišnjaka kojeg sumnjiče za dva razbojništva počinjena jučer na području Kaštela i Planog.

Pronašli ga nakon 15 minuta

Kako navode iz policije, u petak oko 20.45 sati zaprimili su dojavu da je muškarac ušao u prostorije benzinske postaje na području Kaštela i uz prijetnje ukrao novac.

Policija ga je pronašla na području Kaštela svega 15 minuta nakon dojave. Policajac ga je sustigao i uz upotrebu sile uhitio.

U istom danu počinio još jednu krađu

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je isti 37-godišnjak u petak oko 14.30 sati na području Planog počinio još jedno razbojništvo.

S motociklističkom kacigom na glavi ušao je u trgovinu i uz prijetnju nožem od djelatnice zatražio novac. Nakon što je ona to odbila, iz blagajne je uzeo 40 eura, izašao iz trgovine i pobjegao.

Nad 37-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u dva kaznena djela razbojništva. Policija je najavila da će ga nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu, tijekom dana predati pritvorskom nadzorniku.

KaštelaPlanoPljačkaPolicijaTrgovinaBenzinska Postaja
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