U sudaru dva kamioneta poginulo 18 ljudi: Većina su tinejdžeri, najmlađi imao 10 godina

Najmanje 18 ljudi, uglavnom tinejdžera, poginulo je u utorak u sudaru dvaju kamioneta koji su prevozili poljoprivredne radnike na sjeveru Egipta, rekao je medicinski izvor za AFP.

"Većina poginulih su tinejdžeri u dobi od 13 ili 14 godina", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman. Najmlađa žrtva imala je 10 godina, prema lokalnom listu Al-Masri Al-Jum.

Unatoč rizicima, kamioneti su uobičajeno prijevozno sredstvo za milijune neformalnih radnika, među kojima su i maloljetnici. Ta su vozila često i preopterećena. Egipatsko ministarstvo zdravstva isprva je objavilo da je pogođeno 47 osoba, od čega je oko 30 ozlijeđenih.

Putnici su išli na posao

Nesreća se dogodila na cesti u području Ismailia. Putnici, uglavnom iz dvaju sela u delti Nila, "bili su na putu do farme na kojoj rade", prema sigurnosnom izvoru.

Dječji rad stalan je problem u Egiptu, gdje radi najmanje 1,3 milijuna maloljetnika, prema službenim podacima. Često su žrtve prometnih nesreća. Prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO), neformalno gospodarstvo čini 67 posto zaposlenosti u Egiptu i gotovo cijeli poljoprivredni sektor.

Ukupan broj neformalnih radnika u zemlji, koji rade u nesigurnim uvjetima u pogledu zaposlenja i sigurnosti, procjenjuje se na između 8 i 13 milijuna ljudi, uglavnom u poljoprivredi, građevinarstvu i industriji.