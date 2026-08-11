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Pojavila se nova snimka sukoba BBB i Torcide na aerodromu koja puno toga otkriva

Pojavila se nova snimka sukoba BBB i Torcide na aerodromu koja puno toga otkriva
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Foto: Screenshot/X/Hooligans.cz

Do sukoba je došlo na parkiralištu, a policije, u trenutku sukoba, nije bilo nigdje

11.8.2026.
18:13
Sportski.net
Screenshot/X/Hooligans.cz
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Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo je do tučnjave Bad Blue Boysa Torcide prošloga tjedna kada se Torcida vraćala iz Vilniusa gdje je Hajduk igrao utakmicu protiv Žalgirisa u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

Do sukoba je došlo na parkiralištu, a policije, u trenutku sukoba, nije bilo nigdje. Pojavila se na stranici Hooligans.cz nova snimka samog početka sukoba na kojoj se sve dobro vidi, a vidi se i nekoliko slučajnih prolaznika koji su brže-bolje odmaknuli se od situacije. 

 

 

Na snimci vidimo trenutak u kojem 20-ak BBB-a dolazi do manje grupice Hajdukovih navijača i kreće makljaža. 

Bad Blue BoysTorcidaTučnjava NavijačaAerodrom Franjo Tuđman
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