Pojavila se nova snimka sukoba BBB i Torcide na aerodromu koja puno toga otkriva

Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman došlo je do tučnjave Bad Blue Boysa i Torcide prošloga tjedna kada se Torcida vraćala iz Vilniusa gdje je Hajduk igrao utakmicu protiv Žalgirisa u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Do sukoba je došlo na parkiralištu, a policije, u trenutku sukoba, nije bilo nigdje. Pojavila se na stranici Hooligans.cz nova snimka samog početka sukoba na kojoj se sve dobro vidi, a vidi se i nekoliko slučajnih prolaznika koji su brže-bolje odmaknuli se od situacije.

XX.08.2026🇭🇷NEW VIDEO: Torcida Split (white) vs Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb, black) at Zagreb Airport. Torcida were returning from their away game in Vilnius, other videos from fight only here: https://t.co/E03AW8Zwww



All in one place. Tap to download.

🔗… pic.twitter.com/1sLCtIWXbQ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 10, 2026

Na snimci vidimo trenutak u kojem 20-ak BBB-a dolazi do manje grupice Hajdukovih navijača i kreće makljaža.