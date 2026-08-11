Trump stao uz Infantina usred nogometne pobune: 'Smjena bi bila strašna pogreška'

prijatelja dva /

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino našao se pod snažnim pritiskom nakon prijedloga da se udjeli u Svjetskom prvenstvu ponude privatnim ulagačima. Unatoč njegovoj isprici, europska, azijska i srednjoamerička nogometna federacija zatražile su neovisnu reviziju spornog plana. U Infantinovu obranu stao je Donald Trump, poručivši da bi njegova smjena bila velika pogreška jer ga smatra zaslužnim za najuspješnije i najprofitabilnije Svjetsko prvenstvo dosad.