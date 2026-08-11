Europski kup stiže u Zagreb i Split: Hajduk i Agram doznali što ih čeka na startu

U Nyonu je održan ždrijeb prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa za nogometašice, a Hrvatska će u drugom izdanju u povijesti ovog natjecanja imati dva predstavnika, splitski Hajduk i zagrebački Agram.

Hrvatske prvakinje, nogometašice Hajduka, za suparnice su dobile dansku Fortunu Hjorring. Splićanke će biti domaćin prve utakmice, koja je na rasporedu 26. kolovoza, dok će se uzvrat igrati u Danskoj 2. rujna.

Prethodno su igračice Hajduka nastupale ovog ljeta u kvalifikacijama Lige prvakinja gdje su zaustavljene i nastavit će natjecanje u nižem rangu.

Agram, koji je plasman u Europski kup izborio osvajanjem drugog mjesta u prošlosezonskom prvenstvu Hrvatske, u prvom kvalifikacijskom kolu igrat će protiv bjeloruskog Minska. Prva utakmica igrat će se 26. kolovoza u Minsku, dok će Agram biti domaćin uzvratnog susreta koji je na rasporedu 2. rujna u Zagrebu.

Europski kup ove će sezone doživjeti svoje drugo izdanje, a natjecanje se, kao i prošle sezone, igra u potpunosti po nokaut sustavu na dvije utakmice.