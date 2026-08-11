FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
opaki start /

Europski kup stiže u Zagreb i Split: Hajduk i Agram doznali što ih čeka na startu

Europski kup stiže u Zagreb i Split: Hajduk i Agram doznali što ih čeka na startu
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prethodno su igračice Hajduka nastupale ovog ljeta u kvalifikacijama Lige prvakinja gdje su zaustavljene

11.8.2026.
18:34
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

 U Nyonu je održan ždrijeb prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa za nogometašice, a Hrvatska će u drugom izdanju u povijesti ovog natjecanja imati dva predstavnika, splitski Hajduk i zagrebački Agram.

Hrvatske prvakinje, nogometašice Hajduka, za suparnice su dobile dansku Fortunu Hjorring. Splićanke će biti domaćin prve utakmice, koja je na rasporedu 26. kolovoza, dok će se uzvrat igrati u Danskoj 2. rujna.

Prethodno su igračice Hajduka nastupale ovog ljeta u kvalifikacijama Lige prvakinja gdje su zaustavljene i nastavit će natjecanje u nižem rangu.

Agram, koji je plasman u Europski kup izborio osvajanjem drugog mjesta u prošlosezonskom prvenstvu Hrvatske, u prvom kvalifikacijskom kolu igrat će protiv bjeloruskog Minska. Prva utakmica igrat će se 26. kolovoza u Minsku, dok će Agram biti domaćin uzvratnog susreta koji je na rasporedu 2. rujna u Zagrebu.

Europski kup ove će sezone doživjeti svoje drugo izdanje, a natjecanje se, kao i prošle sezone, igra u potpunosti po nokaut sustavu na dvije utakmice.

Europski KupHajdukAgram
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike