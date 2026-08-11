Franko je nahvalio Mišića i najavio utakmicu s Kauno Žalgirisom

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IKONA HNL-A /

Nogometaši Dinama večeras bi trebali potvrditi prolazak u playoff Lige Prvaka. Na uzvrat u Litvu kod Kauno Žalgirisa donijeli su prednost od pet pogodaka iz prve utakmice na Maksimiru.

Bivši najbolji nogometaš HNL-a Franko Andrijašević vjeruje da će Dinamo izboriti Ligu prvaka. Što je još rekao novinaru Silviju Maksanu i je li Dinamovcu Josipu Mišiću mjesto u hrvatskoj reprezentaciji - pročitajte OVDJE.