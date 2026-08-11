Novinar objavio transfer-bombu koja je zatresla Tursku, a onda mu je policija pokucala na vrata

Turski sportski novinar Burhan Can Terzi izazvao je veliku pozornost tvrdnjom da bi zvijezda minhenskog Bayerna Jamal Musiala mogla prijeći u Galatasaray. Terzi je otišao i korak dalje te javno ustvrdio da je turski velikan već dogovorio dolazak njemačkog reprezentativca, premda je klub ubrzo demantirao njegove navode.

Slučaj je potom dobio neočekivan nastavak. Terzi je u ponedjeljak priveden u Istanbulu u sklopu istrage koju je pokrenulo Glavno državno odvjetništvo u Bakırköyu zbog sumnje na javno širenje obmanjujućih informacija. U Galatasarayu su upozorili da opetovano objavljivanje već demantirane informacije može dovesti javnost u zabludu i dodatno potaknuti neutemeljena nagađanja.

Novinar se, međutim, nije odrekao svoje priče. Branio je vjerodostojnost svojih izvora i tvrdio da je iz više smjerova dobio informacije prema kojima bi se Musiala mogao priključiti Galatasarayevu trening-kampu. Dodao je kako je bio svjestan mogućnosti da će klub javno demantirati posao, ali je unatoč tome nastavio vjerovati svojim saznanjima, založivši i vlastiti profesionalni ugled za objavljenu priču.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/%C3%96ZELHABER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ÖZELHABER</a> <br>Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. <a href="https://t.co/KrSdSgYaUt">pic.twitter.com/KrSdSgYaUt</a></p>— Burak Doğan (@doganburak29) <a href="https://x.com/doganburak29/status/2086820835851985188?ref_src=twsrc%5Etfw">August 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kako prenosi Marca, Terzi je tijekom istrage kao izvor informacije naveo Oktaya Ercana, turskog poduzetnika i vlasnika belgijskog Westerloa. Prema njegovim riječima, upravo mu je Ercan prenio informacije o navodnom Musialinu dolasku u Galatasaray.

Turske vlasti odvele su Terzija u policijske prostorije kako bi dao iskaz u sklopu postupka koji vodi državno odvjetništvo. Nakon ispitivanja pušten je na slobodu, što znači da policijsko postupanje zasad ne podrazumijeva nikakvu presudu niti se novinar trenutačno nalazi u pritvoru.