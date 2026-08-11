Novinar objavio transfer-bombu koja je zatresla Tursku, a onda mu je policija pokucala na vrata
Nakon ispitivanja pušten je na slobodu, što znači da policijsko postupanje zasad ne podrazumijeva nikakvu presudu
Turski sportski novinar Burhan Can Terzi izazvao je veliku pozornost tvrdnjom da bi zvijezda minhenskog Bayerna Jamal Musiala mogla prijeći u Galatasaray. Terzi je otišao i korak dalje te javno ustvrdio da je turski velikan već dogovorio dolazak njemačkog reprezentativca, premda je klub ubrzo demantirao njegove navode.
Slučaj je potom dobio neočekivan nastavak. Terzi je u ponedjeljak priveden u Istanbulu u sklopu istrage koju je pokrenulo Glavno državno odvjetništvo u Bakırköyu zbog sumnje na javno širenje obmanjujućih informacija. U Galatasarayu su upozorili da opetovano objavljivanje već demantirane informacije može dovesti javnost u zabludu i dodatno potaknuti neutemeljena nagađanja.
Novinar se, međutim, nije odrekao svoje priče. Branio je vjerodostojnost svojih izvora i tvrdio da je iz više smjerova dobio informacije prema kojima bi se Musiala mogao priključiti Galatasarayevu trening-kampu. Dodao je kako je bio svjestan mogućnosti da će klub javno demantirati posao, ali je unatoč tome nastavio vjerovati svojim saznanjima, založivši i vlastiti profesionalni ugled za objavljenu priču.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/%C3%96ZELHABER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ÖZELHABER</a> <br>Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. <a href="https://t.co/KrSdSgYaUt">pic.twitter.com/KrSdSgYaUt</a></p>— Burak Doğan (@doganburak29) <a href="https://x.com/doganburak29/status/2086820835851985188?ref_src=twsrc%5Etfw">August 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Kako prenosi Marca, Terzi je tijekom istrage kao izvor informacije naveo Oktaya Ercana, turskog poduzetnika i vlasnika belgijskog Westerloa. Prema njegovim riječima, upravo mu je Ercan prenio informacije o navodnom Musialinu dolasku u Galatasaray.
Turske vlasti odvele su Terzija u policijske prostorije kako bi dao iskaz u sklopu postupka koji vodi državno odvjetništvo. Nakon ispitivanja pušten je na slobodu, što znači da policijsko postupanje zasad ne podrazumijeva nikakvu presudu niti se novinar trenutačno nalazi u pritvoru.