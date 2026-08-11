Trudna klinički umrla na operacijskom stolu: 'Tijelo je samo ljuštura. Ja ne vjerujem u smrt'

Marta Zacharia danas ima 70 godina, no sjećanje na događaj koji ju je oslobodio svakog straha i dalje je živo, a svoju je priču odlučila podijeliti sa svijetom. Iskustvo bliske smrti koje je doživjela kao trudnica u potpunosti joj je promijenilo pogled na život i ono što dolazi poslije.

Marta je imala samo 26 godina kada se suočila sa smrću dok je očekivala dijete. Nažalost, doživjela je spontani pobačaj i, kako tvrdi, postala žrtva liječničke pogreške. Prisjetila se kako je otišla u bolnicu na operaciju i "pala u ruke nekog nadobudnog kirurga koji joj je rekao da mora na operaciju maternice".

Tragedija u operacijskoj sali

Tijekom prvog zahvata otkriven je problem s vratom maternice, zbog čega je bila potrebna i druga operacija. Upravo je tijekom tog drugog zahvata doživjela zastoj srca. Liječnici su je proglasili klinički mrtvom prije nego što su je uspjeli reanimirati. O tom je dramatičnom trenutku progovorila za britanski Mirror, opisujući kako je napustila tijelo i promatrala samu sebe na operacijskom stolu.

"Odjednom sam napustila tijelo i gledala ga odozgo na operacijskom stolu. Zatim sam nevjerojatnom brzinom ušla u tunel i ugledala svjetlo", prisjetila se danas 70-godišnja Marta. "Probudio me suprug koji me držao za ruku. Bila sam spojena na žice i imala sam dren u trbuhu. Tada sam mu rekla: 'Sanjala sam svetog Petra'".

Tek je kasnije doznala da su je tijekom te druge operacije morali oživljavati. Nakon tog traumatičnog iskustva donijela je ključnu životnu odluku. S obzirom na to da je izgubila dijete, sa suprugom je odlučila da više neće riskirati i umjesto toga će posvojiti dijete.

"Bog je za mene imao drugi plan"

"Tada sam rekla suprugu da više neću ići ni na kakve tretmane. Nisam željela dalje riskirati. Zaključila sam da je Bog za mene imao nešto drugo, neku svrhu. U mom slučaju, to je bio dječak kojem sam bila potrebna", objasnila je.

Međutim, promjene koje je Marta doživjela bile su puno dublje od same odluke o posvojenju. Njezina se cjelokupna perspektiva o umiranju, smislu smrti i onome što nas čeka nakon ovog života iz temelja promijenila.

"Uvjerena sam da je ono što slijedi daleko bolje od ovog života, temeljim to na onome što sam osjetila", objasnila je. "Ne želim umrijeti sada jer želim gledati svoje unuke kako odrastaju i uživati u njihovu društvu; ipak sam samo čovjek. Ali smrti se ne bojim. Tijelo je samo ljuštura, posuda. Neka me vjetar odnese, jer ja ne vjerujem u smrt. Uvjerena sam da postoji druga razina postojanja, da tu nije kraj. A kada jest? Ne znam".

Fenomen iskustva bliske smrti

Marta je jedna od tisuća ljudi koji su prošli kroz iskustvo bliske smrti, a studije pokazuju da mnogi od njih dijele zapanjujuće slične doživljaje. Iako se detalji razlikuju, zajednički elementi poput osjećaja napuštanja tijela, prolaska kroz tunel, susreta s jakim svjetlom i osjećaja sveobuhvatnog mira ponavljaju se neovisno o kulturnoj ili vjerskoj pozadini osobe. Prema nekim istraživanjima, između deset i 20 posto ljudi koji su preživjeli srčani zastoj prijavljuje ovakva iskustva.

Govoreći o tom fenomenu, dr. Pablo Bagnati s Odjela za kognitivnu neurologiju na institutu FLENI rekao je: "Provedene su vrlo temeljite studije u bolnicama koje su pokazale da su se mnogi preživjeli nakon kardiopulmonalnog zastoja sjećali nekog oblika svijesti koji standardni monitori nisu zabilježili".

Jedna takva studija, objavljena u časopisu Resuscitation, zaključila je da se određeni oblik svijesti, svjesnosti i kognitivnih procesa može pojaviti tijekom srčanog zastoja. Znanstvenici tvrde da pojava normalnog EEG-a može odražavati nastavak kognitivne aktivnosti na mrežnoj razini i biti biomarker svijesti, lucidnosti i autentičnih iskustava bliske smrti.

Dok znanost i dalje traži konačna objašnjenja za ove pojave, priče poput Martine svjedoče o dubokom i trajnom utjecaju koji takvi događaji imaju na pojedince. Za nju je to bilo iskustvo koje joj je, unatoč tragediji, donijelo mir i spoznaju koja je oslobađa najvećeg ljudskog straha.

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