Živi u strahu i smije jesti samo 25 namirnica. Čuva je pas: 'Neprocjenjiv je'

Zamislite da možete jesti samo 25 namirnica, ni jednu više. Upravo tako živi studentica Kate Hegan (22), koja se bori s dijagnozom koja joj život čini poput ruskog ruleta.

Zbog rijetkog sindroma aktivacije mastocita (MCAS), Kateino tijelo može u bilo kojem trenutku "poludjeti". Pretjerano reagira ne samo na hranu, već i na mirise, temperaturu ili hormonske promjene. Posljedica ove rijetke dijagnoze je da ova mlada žena može jesti samo oko 25 namirnica kako bi bila sigurna. Strah je dio njezine svakodnevnice. "Kad dobijem anafilaksiju, imam samo nekoliko minuta kako ne bih umrla'', opisuje situacije koje većina ljudi ne želi ni zamisliti, a kamoli doživjeti.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kate je dijagnozu dobila prije 18. godine i od tada je u režimu stalne kontrole. Svakodnevno uzima do 15 lijekova, a ranije je morala plaćati i skupe injekcije koje nije pokrivalo javno zdravstveno osiguranje.

Čuva je posebno istreniran pas

Borbu s teškom dijagnozom olakšao joj je njezin sadašnji najbolji prijatelj i pas pomagač. Četverogodišnji crni labrador Kenny, Kojeg je istrenirala organizacija Medical Detection Dogs, djeluje kao Katin osobni sustav upozorenja. Njegova sposobnost je doista izvanredna – može najaviti da se približava napad bolesti i do deset minuta unaprijed.

"Hoda tamo-amo, radi sve trikove koje zna i odjednom postane vrlo nemiran'', opisuje Kate način na koji je Kenny upozorava na problem. "Kad je ozbiljno, laje. U tom trenutku ne prihvaća ništa drugo – ni poslastice, ni igračke. Samo me upozorava'', dodaje.

Kate je već kao dijete imala je niz neobjašnjivih problema, od gubitka sluha do nesvjestica i napadaja kada joj je srce na trenutak prestalo kucati. Jednom je doživjela čak 24 napada u jednom danu. Dugo nitko nije znao zašto joj se sve to događa. "Mama je stalno tražila odgovore'', prisjeća se Kate. Kasnije su joj liječnici u bolnici Great Ormond Street dijagnosticirali i PoTS, poremećaj koji uzrokuje naglo ubrzanje pulsa pri ustajanju.

Danas Kate ponovno studira i željela bi postati učiteljica, a zasluge za to pripisuje uglavnom Kennyju. "Kad bih mogla razgovarati s njim, željela bih da zna koliko je neprocjenjiv," kaže.

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