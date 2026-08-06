Helikopteri Hitne bilježe rekordno opterećenje: 'Poveća se broj prometnih nesreća'

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BROJNE INTERVENCIJE /

Brzom reakcijom Hitne helikopterske medicinske službe spašen je unesrećeni na otoku Hvaru.

Kako bi medicinski tim što prije stigao do pacijenta, pilot je helikopter spustio na stijene uz samu obalu, omogućivši liječnicima i medicinskim tehničarima brzu intervenciju.

Ovakve akcije tijekom ljeta sve su češće. Samo u prvih šest dana kolovoza timovi hitne helikopterske medicinske službe imali su 44 intervencije. Među pacijentima prevladavaju hrvatski državljani, koji čine oko 65 posto svih zbrinutih osoba.

Broj intervencija od početka rada helikoptera Hitne

Na jedinom helidromu u Zagrebu, u Kliničkoj bolnici Dubrava, ističu kako ljeto tradicionalno donosi najveći broj intervencija.

'Poveća se broj prometnih nesreća, imamo više turista pa ih je još više. Tu su i motociklisti, ali i razne berbe te padovi sa stabala. Ljetno razdoblje uvijek je opterećeno većim brojem trauma i bolesnika nego ostatak godine', objašnjava Darko Perović, traumatolog na Klinici za ortopediju i traumatologiju KB Dubrava.

Od početka rada Hitne helikopterske medicinske službe u travnju 2024. godine obavljeno je gotovo 4500 intervencija. Najviše ih je zabilježeno u bazi Split – 1817, slijedi Rijeka s gotovo 1500 intervencija, zagrebačka baza imala ih je 712, a osječka 349.

Samo od 1. lipnja do danas helikopteri hitne medicinske službe odradili su ukupno 557 intervencija, što znači da u prosjeku svakodnevno sudjeluju u devet hitnih akcija spašavanja.

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