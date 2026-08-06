Meterologinja otkrila što nas čeka: 'Nažalost, vijesti nisu dobre za područje Jadrana'

Najtoplije je danas bilo na osječkom aerodromu, gdje je u 17 sati izmjereno čak 40 stupnjeva. Kratkotrajno osvježenje stiže sutra, no samo u dio Hrvatske.

Što nas još čeka, pitali smo prognostičarku RTL-a Anu Bago Tomac.

"S današnjim danom zapravo u unutrašnjosti završava ovaj toplinski val, već od sutra pa slijedećih nekoliko dana temperature će biti umjerenije u nekom ljetnom prosjeku, može se reći normalnije, uglavnom 30 do 33 ili 34 Celzijeva stupnja. No nažalost vijesti nisu toliko dobre za područje Jadrana. Tamo i dalje ostaje vrlo vruće, suho i sunčano.

Ova neka blaga promjena vremena u unutrašnjosti donijet će nam vrlo malo kiše, tek pokoji pljusak i to u obliku nestabilnosti. Nažalost ni blizu količina koje bi nam mogle pomoći oko ovih suša", prognozirala je meteorologinja Ana Bago Tomac