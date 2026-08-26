FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA REAKCIJA /

Kovačević: 'Prenaivno smo ispali, ne zamjeram igračima ništa'

Kovačević: 'Prenaivno smo ispali, ne zamjeram igračima ništa'
×
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL

Dinamo europski put nastavlja u Europskoj ligi

26.8.2026.
23:45
M.G.
Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Trener Dinama Mario Kovačević dao je izjavu nakon poraza Plavih u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka od Vikinga 3:1, nakon kojeg je norveška momčad izborila LP, a Dinamo će europski put nastaviti u Europskoj ligi.

"Dobro smo ušli u utakmicu. Nametnuli smo se, zabili, imali i šanse prije toga. Dominirali smo u prvom poluvremenu, ali onda su oni zabili iz penala i vratili se. Kasnije smo također imali šanse, ali nismo ih iskoristili. Otišli smo na poluvrijeme s neriješenim rezultatom. Dogovorili smo se na poluvremenu da krenemo isto kao u prvom dijelu. Presudio je početak drugog dijela. Ubile su nas pogreške. Prvi put da aut nismo dobro obranili. Brzo je došao njihov treći gol. Bili smo u nokdaunu, ali uspjeli smo se pribrati. Nadao sam se drugom golu, koji bi nas možda podignuo. Moram čestitati Vikingu koji se dobro branio", rekao je Kovačević na početku razgovora za HRT.

"Mislim da smo prenaivno ispali. Vodstvo, greške pa primimo golove. Znamo da je Viking dobra ekipa, ali mi smo pokazali da možemo s njima kad se nametnemo. Ali, tako moramo igrati svih 90 minuta. Ne smijemo griješiti. Poslije trećeg gola bilo je teško psihički. Protivnik te kazni. Kasnije smo pali. Ne zamjeram igračima ništa, dali su sve. Treba dići glavu, brzo slijedi nova utakmica. U Europa ligi imamo ih osam i vjerujem da ćemo tamo napraviti dobar rezultat", istaknuo je trener Dinama.

"Ovo nije kraj europskim ambicijama. Ponovno je cilj da najmanje prođemo grupu. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti i osvojiti puno bodova. Vjerujem da ove godine možemo napraviti iskorak više", zaključio je.

DinamoMario KovačevićVikingEuropska LigaLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike