Kovačević: 'Prenaivno smo ispali, ne zamjeram igračima ništa'

Trener Dinama Mario Kovačević dao je izjavu nakon poraza Plavih u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka od Vikinga 3:1, nakon kojeg je norveška momčad izborila LP, a Dinamo će europski put nastaviti u Europskoj ligi.

"Dobro smo ušli u utakmicu. Nametnuli smo se, zabili, imali i šanse prije toga. Dominirali smo u prvom poluvremenu, ali onda su oni zabili iz penala i vratili se. Kasnije smo također imali šanse, ali nismo ih iskoristili. Otišli smo na poluvrijeme s neriješenim rezultatom. Dogovorili smo se na poluvremenu da krenemo isto kao u prvom dijelu. Presudio je početak drugog dijela. Ubile su nas pogreške. Prvi put da aut nismo dobro obranili. Brzo je došao njihov treći gol. Bili smo u nokdaunu, ali uspjeli smo se pribrati. Nadao sam se drugom golu, koji bi nas možda podignuo. Moram čestitati Vikingu koji se dobro branio", rekao je Kovačević na početku razgovora za HRT.

"Mislim da smo prenaivno ispali. Vodstvo, greške pa primimo golove. Znamo da je Viking dobra ekipa, ali mi smo pokazali da možemo s njima kad se nametnemo. Ali, tako moramo igrati svih 90 minuta. Ne smijemo griješiti. Poslije trećeg gola bilo je teško psihički. Protivnik te kazni. Kasnije smo pali. Ne zamjeram igračima ništa, dali su sve. Treba dići glavu, brzo slijedi nova utakmica. U Europa ligi imamo ih osam i vjerujem da ćemo tamo napraviti dobar rezultat", istaknuo je trener Dinama.

"Ovo nije kraj europskim ambicijama. Ponovno je cilj da najmanje prođemo grupu. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti i osvojiti puno bodova. Vjerujem da ove godine možemo napraviti iskorak više", zaključio je.