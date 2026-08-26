Navijači nakon potopa sasuli paljbu po Dinamu: 'Svima je sve jasno, osim Bobanu'

Dinamo je ostao bez desetog nastupa u Ligi prvaka. Zagrebačka momčad u uzvratnoj je utakmici play-offa izgubila od Vikinga 3:1, nakon što je prvi susret na Maksimiru završio rezultatom 2:2.

Modri su pokušavali pronaći put prema povratku, ali u njihovoj je igri bilo sve manje energije i konkretnih rješenja. Viking je bez većih problema zaustavljao napade hrvatskog predstavnika, dok brojni ubačaji i udarci nisu ozbiljnije ugrozili norveška vrata.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka uslijedile su burne reakcije Dinamovih navijača. U komentarima ispod klupske objave najviše su kritizirali trenera Marija Kovačevića, njegove kasne izmjene, izbor početne postave i poteze uprave tijekom prijelaznog roka.

„Ovo bi Jakirović, recimo, prošao s ukupnih 5:1. Kovačević nikada nema plan B. Europska liga je realnost, makar se ovo moralo proći. S ovim kadrom i gori bi treneri osvojili HNL, a u Europi se vidi kvaliteta koju Dinamo nema na klupi. Tri izmjene tek u 82. minuti, a gubiš od 50.?“, napisao je jedan razočarani navijač.

Drugi je bio još izravniji:

„Kovačević je izgubio sve ozbiljnije europske utakmice. Svima je sve jasno, osim Bobanu.“

Dio navijača smatra kako Dinamo nije napravio dovoljno da bi tijekom ljeta pojačao momčad za borbu za Ligu prvaka. Posebno su istaknuli neriješeno pitanje vratara, ali i pojedine odluke u obrani.

„Tri milijuna koja se nisu mogla dati za vratara, Livakovića ili bilo kojeg drugog jer su svi bolji od trenutačnih, koštala su nas Lige prvaka i 30 milijuna. Valinčić igra umjesto puno boljeg Galešića, koji je trenutačno za njega Dani Alves. Domínguez mora iz Dinama, a doveden je Radeljić, koji je trenutačno bolji od njega“, stoji u jednom od komentara.

Isti navijač pozvao je čelnike kluba da nakon ispadanja ulože u momčad sposobnu napraviti ozbiljniji rezultat u Europskoj ligi.

„Treba uzeti kompletan budžet i dovesti prava pojačanja za Europsku ligu, da se barem tamo nešto odigra kako treba. Ne mislim na ozlijeđene ili nedokazane igrače, nego na one koji mogu ozbiljnije zaoštriti konkurenciju u momčadi. Nije smak svijeta, ali vrijeme je za iskorak u Europi.“

Unatoč velikom razočaranju, dio navijača smatra kako Europska liga ipak predstavlja realnije natjecanje za trenutačnu Dinamovu momčad.

„Za Ligu prvaka trebalo se pojačati, a ne postati centar za rehabilitaciju. Golmansko pitanje trebalo se riješiti još na kraju prošle sezone, a neki igrači nisu ni za B momčad. Europska liga je tu, realnija je i bolja za nas.“

Dinamo će tako europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi, ali poraz u Stavangeru otvorio je brojna pitanja. Sudeći prema reakcijama navijača, najveći pritisak u nastavku sezone bit će upravo na treneru Kovačeviću i klupskoj upravi.