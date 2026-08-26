Stigli su sastavi! Kovačević odabrao udarnih 11 za norveški lov na elitu i milijune

Nogometaše Dinama večeras u Stavangeru očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone. Uzvratni susret doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog prvaka Vikinga odlučit će o europskoj sudbini zagrebačkog kluba, ali i o financijskoj stabilnosti koja dolazi s plasmanom u elitu. Nakon maksimirskih 2:2, sve je otvoreno.

Tekstualni prijenos utakmice

Poznati su satavi za današnju utakmicu:

VIKING: Ostbo - Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen - Moi, Bell, Askildsen - Tripić, Christiansen, Austbo.

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha.

Najava

Prva utakmica u Zagrebu ponudila je dva potpuno različita lica Dinama. Momčad trenera Marija Kovačevića furiozno je otvorila dvoboj i nakon samo deset minuta vodila s 2:0 golovima Diona Drene Belje i Matea Lisice. Činilo se tada da je posao praktički završen, no uslijedio je neobjašnjiv pad. Norvežani su pokazali mentalnu snagu i organiziranost te se do poluvremena vratili u igru. Golovima Petera Christiansena i kapetana Zlatka Tripića stigli su do izjednačenja i rezultata koji im daje veliku nadu pred uzvrat na domaćem terenu. Dinamo je dominirao posjedom i brojem udaraca, no Vikingova efikasnost pokazala se kao presudan faktor koji je dvoboj ostavio potpuno otvorenim.

Ulog u večerašnjoj utakmici je ogroman, kako sportski, tako i financijski. Pobjednik osigurava mjesto u novom formatu Lige prvaka s trideset i šest klubova, što jamči osam atraktivnih utakmica protiv europskih velikana. Poraženi će, kao utješnu nagradu, nastaviti natjecanje u grupnoj fazi Europske lige. Ipak, razlika je drastična.

Sam ulazak u ligašku fazu Lige prvaka donosi nevjerojatnih 18,62 milijuna eura. Kada se tome dodaju bonusi temeljeni na klupskom koeficijentu i marketinškim pravima, ukupna zarada mogla bi premašiti trideset milijuna eura, i to bez ijednog osvojenog boda. Svaka pobjeda u natjecanju donosi dodatnih 2,1 milijun eura, a remi 700 tisuća eura. S druge strane, plasman u Europsku ligu donosi višestruko manji iznos, s početnom nagradom od oko 4,3 milijuna eura. Jasno je, dakle, da večerašnja utakmica izravno kroji proračun i budućnost kluba.

Dinamo u Norvešku putuje sa statusom favorita zbog većeg europskog iskustva i individualne kvalitete, no Viking se uzda u svoju domaću tvrđavu. Na stadionu SR-Bank Arena u nizu su od osam uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima i predstavljaju iznimno tvrd orah. Modri su, s druge strane, neporaženi ove sezone, a za vikend su pobjedom protiv Varaždina potvrdili dobru formu.