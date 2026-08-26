Evo koliko hrvatski klubovi mogu zaraditi: Razlika za Dinamo je enormna

Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu playoffa za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga (2-2), dok sutra svoje utakmice u playoffu za Konferencijsku ligu igraju Rijeka protiv Midtjyllanda (0-2) i Hajduk protiv Rakowa (2-2).

Utakmice su tu koje bi mogle preusmjeriti sezone hrvatskih klubova, ali i hrvatske lige, a glavni razlozi tome su financije. Naime, kako piše Football Meets Data, prilika za zaradu je velika.

Dinamo, naravno, ima najveću projiciranu zaradu. Ako Plavi poraze Viking i uđu u Ligu prvaka, minimalna je zarada gotovo 27,5 milijuna eura, iako se predviđa da bi hrvatski prvak mogao zaraditi čak 41,5 milijuna eura. Koliko je ova utakmica bitna za Dinamo najbolje pokazuju projekcije ako Dinamo ispadne. Onda je minimalna zarada 14,6 milijuna eura, dok je projicirana 22 milijuna eura. Dakle, Modrima se financijski više isplati ući u Ligu prvaka i izgubiti svih osam utakmica nego igrati Europsku ligu.

💰 Week with large financial ramifications for 🇭🇷 Croatian teams in Europe.



🔒 Guaranteed minimum per club (worst case scenario), by where they end up:



🇭🇷 Dinamo Zagreb

🔵 UCL €27.5m

🟠 UEL €14.6m



🇭🇷 Hajduk Split

🟢 UECL €4.4m

❌ Out in play-off: €1.4m



🇭🇷 NK Rijeka

🟢… pic.twitter.com/JfdxxFWn2f — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2026

Rijeka i Hajduk pak nisu te sreće. Oni moraju pobijediti ako žele igrati Konferencijsku ligu, koja im je jedina opcija, no i ona nosi značajan financijski poguranac za hrvatske prilike. Tako bi Hajduk, ako uđe u Konferencijsku ligu, zaradio 4,4 milijuna eura, a Rijeka 4,5 milijuna. U slučaju poraza momčad iz Splita kući nosi 1,45 milijuna, a Rijeka 1,3 milijuna.

Zanimljivo je pogledati i projiciranu zaradu. Prema izračunima te stranice, očekuje se da bi Hajduk, ako uđe u Konferencijsku ligu, mogao zaraditi 8,4 milijuna eura, dok se za Rijeku u slučaju plasmana očekuje zarada od gotovo devet milijuna eura.

Razlika u zaradi između hrvatskih klubova nije samo u razini natjecanja. Ona se iskazuje i u predviđenom broju pobjeda, ali i u takozvanom value pillaru, kroz koji UEFA klubovima raspodjeljuje dodatna sredstva na temelju vrijednosti tržišta njihove zemlje i klupskog koeficijenta.