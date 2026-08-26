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Pukštas odlazi iz Hajduka? Po Amerikanca stigao engleski velikan

Pukštas odlazi iz Hajduka? Po Amerikanca stigao engleski velikan
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Klub sa sjeveroistoka Engleske trebao bi Hajduku uplatiti pet milijuna eura, a Pukštas bi nakon šest godina i 141 utakmice trebao krenuti u nove izazove.

26.8.2026.
11:00
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajdukov Amerikanac Rokas Pukštas će, prema svemu sudeći, ovog ljeta napustiti Split. Iako su engleski mediji govorili kako će veznjak otići put Birminghama, izgleda da to nije tako.

Naime, danas je nekoliko hrvatskih medija prenijelo informaciju kako bi Pukštas nakon uzvratne utakmice s Rakowom uistinu trebao otići put engleskog Championshipa, no umjesto u Birmingham, u klub koji je prošle sezone igrao finale playoffa za Premier ligu – Middlesbrough.

Klub sa sjeveroistoka Engleske trebao bi Hajduku uplatiti pet milijuna eura, a Pukštas bi nakon šest godina i 141 utakmice trebao krenuti u nove izazove. Utakmica s Rakowom je u četvrtak, a odmah nakon nje Hajdukov bi veznjak trebao put Engleske gdje će u petak obaviti liječnički pregled i potpisati ugovora s engleskim drugoligašem.

Rokas PukštasHajdukMiddlesbrough
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