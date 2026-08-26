Iznajmljivači ponovno na udaru! Iskustvo turista u apartmanu potaknulo raspravu: 'Čitam i ne vjerujem'

Na društvenoj mreži Reddit povela se rasprava o iskustvima turista u apartmanima na Jadranu. Jedan je korisnik objavio screenshot razgovora s iznajmljivačem u kojem je zatražio nove ručnike. Iznajmljivač mu je odgovorio kratko: "Nema ručnika, osušite ove koje imate".

Korisnik je potom objasnio kako su rezervirali apartman za pet noćenja, a dočekala su ih dva srednja ručnika, jedan mali te po jedan za ruke i noge. U apartmanu, dodaje, ne postoji perilica rublja.

"Jeste li i vi imali slična iskustva s iznajmljivačima na našoj obali? Ja još uvijek ovo čitam i ne vjerujem", stoji uz objavu, a ubrzo se u komentarima povela rasprava.

'Slučajni turizam'

Drugi je korisnik podijelio iskustvo s pokvarenom perilicom rublja.

"Rikla perilica, vlasnik pobjednik veli - 'zovite servisera, nisam dostupan'", stoji u komentaru.

Jedan korisnik je opisao svoje iskustvo kada ih je četvero iznajmilo apartman na jednom otoku. U kuhinji su ih dočekala četiri noža za maslac, četiri žlice, vilice, tanjura i čaše. Kada su si kupili sir, shvatili su da nemaju kuhinjski nož za narezati ga na kriške pa su pitali iznajmljivača da im posudi svoj. "Nemamo mi to", odgovorio je iznajmljivač.

"Zašto mi se gosti ne vraćaju? Mislim da moram podići cijenu za 200 posto da pokrijem razliku jer mi se gosti ne vraćaju", jedan je od komentara na objavu.

"I onda se mnogi ljute kada neki turizam u Hrvatskoj nazivaju 'slučajni turizam', napisao je jedan korisnik.

'Treba uvesti ocjene gostiju'

Jedna je osoba navela kako iznajmljuje apartmane i kako za četiri gosta uvijek ostavi čak 12 velikih i 12 malih ručnika. "Treći dan dobivam ovakva pitanja", napisala je, nakon čega je citirala gosta koji pita može li dobiti još ručnika.

Ističe kako u apartmanu imaju perilicu i sušilicu, kao i štrik za sušenje rublja, deterdžente za crno, bijelo i šareno, Vanish i omekšivač.

"Ne možete", glasio je njezin odgovor na pitanje gosta.

Nakon njezinog komentara pojavila se ideja kako bi se, osim ocjenjivanja smještaja i iznajmljivača, trebalo ocjenjivati i same goste.

"Ljudi rezerviraju apartman, a očekuju hotel + full opremljenu kuhinju bolje nego doma. Gosti koji zaista ljetuju dugo u apartmanima znaju kakvu uslugu mogu očekivati i nerijetko ponesu i svoje ručnike ili neku kuhinjsku opremu koja im je neophodna", jedan je od komentara.