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Jean-Claude Van Damme u Srbiji uživa u društvu kontroverzne voditeljice i 'kralja' narodnjaka

Jean-Claude Van Damme u Srbiji uživa u društvu kontroverzne voditeljice i 'kralja' narodnjaka
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Jean-Claude Van Damme
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Sinoć je otvoreno prvo izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Nišu koji je okupio brojne javne osobe, a nije ga propustila ni belgijska zvijezda Jean-Claude Van Damme (65). Prošetao je crvenim tepihom i kasnije se na oduševljenje svih okupljenih obratio publici okupljenoj u niškoj tvrđavi. Rekao je kako je Srbija prelijepa zemlja i da mu je drago da je došao. 

Ovom prilikom akcijska zvijezda nije pokazala svoje borilačke i glumačke vještine kojima se proslavila osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća u filmovima poput 'Krvavi sport', 'Univerzalni vojnik', 'Vremenski policajac', 'Ulični borac' i 'Teška Meta'. Među okupljenim pojavila su se brojna poznata lica, kontroverzna voditeljica Jovana Jeremić, kralj narodne glazbe Nedjeljko Bajić Baja, glazbenik Đorđe David... 

Kako je izgledalo okupljanje - pogledajte u našoj galeriji. 

26.8.2026.
11:43
Maja Šitum
Antonio Ahel/PIXSELL
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