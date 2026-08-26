Jean-Claude Van Damme u Srbiji uživa u društvu kontroverzne voditeljice i 'kralja' narodnjaka

Sinoć je otvoreno prvo izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Nišu koji je okupio brojne javne osobe, a nije ga propustila ni belgijska zvijezda Jean-Claude Van Damme (65). Prošetao je crvenim tepihom i kasnije se na oduševljenje svih okupljenih obratio publici okupljenoj u niškoj tvrđavi. Rekao je kako je Srbija prelijepa zemlja i da mu je drago da je došao.

Ovom prilikom akcijska zvijezda nije pokazala svoje borilačke i glumačke vještine kojima se proslavila osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća u filmovima poput 'Krvavi sport', 'Univerzalni vojnik', 'Vremenski policajac', 'Ulični borac' i 'Teška Meta'. Među okupljenim pojavila su se brojna poznata lica, kontroverzna voditeljica Jovana Jeremić, kralj narodne glazbe Nedjeljko Bajić Baja, glazbenik Đorđe David...

Kako je izgledalo okupljanje - pogledajte u našoj galeriji.