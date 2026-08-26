Hrvatska reprezentativka u vezi sa Srbinom: 'Govorila sam da nikad neću biti s odbojkašem'

Mika Grbavica iza sebe ima povijesnu sezonu, a sa samo 24 godine već je jedna od predvodnica hrvatske odbojkaške reprezentacije koja je po godinama vrlo mlada i perspektivna. Osječanka je za Meridian Sport govorila o odrastanju u odbojkaškoj obitelji, teškoj ozljedi koja joj je promijenila karijeru, novom klupskom izazovu u Poljskoj i vezi sa srpskim odbojkašem Borisom Bušom, kojeg je upoznala u zagrebačkoj Mladosti.

Posebno ju intrigira mogućnost susreta Hrvatske i Srbije na Europskom prvenstvu. Takav bi dvoboj za nju imao posebnu težinu, ne samo zbog snage srpske reprezentacije nego i zbog privatnih veza sa Srbijom.

Odbojka u životu Mike Grbavice nikada nije bila samo sport. Praktički je odrasla u dvorani. Majka i otac su treneri, mlađi brat također igra, pa obiteljski razgovori teško prolaze bez lopte i mreže.

"Odbojkom se bavim od četvrte godine, tako da se ljubav prema ovom sportu rodila vrlo rano. Roditelji su uvijek vodili računa o tome želim li se doista time baviti, jesam li svjesna svih odricanja i znam li da uvijek mogu odustati. Uvijek su mi bili velika podrška“, rekla je Grbavica na početku razgovora za Meridian Sport.

Grbavica sa samo 24 godine već pripada iskusnijem dijelu vrlo mlade hrvatske reprezentacije. Upravo u toj generaciji vidi razlog za optimizam i vjeruje da Hrvatska može napraviti iskorak.

"Vrlo smo mlada ekipa, ali odlično se slažemo i atmosfera je sjajna. Sada nas već mnogo godinu, dvije ili tri igra u inozemstvu, tako da više nije kao prije, kada smo uglavnom igrale u hrvatskoj ligi. Ekipa se polako profilirala. Iskreno, nisam očekivala da će nam ovako dobro ići. Složne smo, kvalitetno radimo i mislim da možemo mnogo više nego prethodnih godina. Cilj je proći skupinu, a onda ćemo vidjeti što dalje. Mislim da imamo velike izglede. Cijelo smo ljeto radile za to.“

Hrvatska je nekada redovito osvajala europske medalje, ali na novi veliki rezultat čeka već dugo. Grbavica vjeruje da se sada stvara generacija sposobna promijeniti situaciju.

"Trebalo je vremena. Starije igračice odlazile su, a dolazile smo mi mlađe. Ja sa 24 godine pripadam skupini od otprilike šest ili sedam najstarijih igračica. Mislim da bi za nekoliko godina, ako ova ekipa ostane na okupu i nastavi kvalitetno raditi, mogla sazreti generacija sposobna napraviti nešto veliko. Iskreno se tome nadam, a zasad mi upravo tako izgleda.“

Mikin partner srpski je odbojkaš Boris Buša, kojeg je upoznala u zagrebačkoj Mladosti.

"Odbojka nas je spojila i vrlo sam zahvalna zbog toga. Upoznali smo se u Mladosti u Zagrebu, a tek godinu dana poslije počeli smo hodati. Uskoro će biti tri i pol ili četiri godine i zaista nam je lijepo.“

Sudbina se, ipak, malo našalila s njom.

"Odmalena sam govorila: ‘Nikada neću imati dečka odbojkaša’, ali eto… Mislim da netko tko se ne bavi ovim sportom teško može potpuno razumjeti naš način života. Boris i ja znamo kako sve funkcionira. Naravno da nedostajemo jedno drugome, ali svatko ode na svoju sezonu i radi svoj posao. Trudimo se viđati što više i međusobno se podržavamo. Znamo da neće zauvijek biti tako.“

Na pitanje hoće li Boris sada morati navijati i za Hrvatsku, uz osmijeh je kratko odgovorila:

"Mora, nema izbora.“

Odbojkaške obitelji Grbavica i Buša ipak je teško okupiti na jednome mjestu.

"S obzirom na naše rasporede, Boris i ja jedva uspijemo pronaći vrijeme jedno za drugo, a kamoli da se svi okupimo. Brat je bio u Splitu, Bianka na svojoj strani, svi smo rasuti. Možda jednoga dana, kada svi prestanemo igrati.“

Ovoga ljeta Mika i Boris ipak su pronašli način da zajedno stanu na teren – na pijesku u Osijeku.

"Prvi put sam ovoga ljeta imala nešto više slobodnog vremena, pa smo Boris i ja igrali odbojku na pijesku na Dravi, na Copacabani. Čak smo nastupili i na jednom turniru. Bilo nas je još nekoliko, igralo se u trojkama, a na kraju smo čak osvojili turnir.“

Boris je, kaže, vrlo zahvalan suigrač.

"Vrlo je ležeran i opušten. S njim nema nerviranja, samo podrška i zabava. Odbojka nam je inače posao, tako da smo tada došli samo uživati.“

Zbog Borisa i Bianke, ali i svega što predstavlja u svjetskoj odbojci, Srbija joj nije nepoznanica. Posebno bi voljela da joj se upravo srpska reprezentacija nađe s druge strane mreže.

"Za Srbiju se zna da je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Sada ima dosta mlađih djevojaka, ali i mnogo talenata koji već igraju u inozemstvu. Mislim da postoji mogućnost da se susretnemo ako prođemo skupinu i, iskreno, baš bih voljela igrati protiv Srbije. Igraju kvalitetnu odbojku, a to je zemlja iz koje svake godine izlaze novi talenti. Voljela bih tu odbojku doživjeti i s druge strane mreže.“

Scenarij prema kojem bi Srbija osvojila prvo mjesto u svojoj skupini, Hrvatska prošla kao četvrta, a dvije se reprezentacije zatim susrele u osmini finala, odmah je prihvatila.

"Odmah potpisujem.“

U tom bi slučaju Boris imao samo jednu dvojbu, za koga navijati?

"Za Srbiju i za mene“, zaključila je Grbavica kroz smijeh.