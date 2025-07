Reprezentativna zvijezda: 'Ne zamaram se komentarima, ali jedna stvar me baš jako smeta'

Karla Antunović, 23-godišnja organizatorica igre hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije, 183 cm visoka sjajna odbojkašica, uživa najljepše trenutke karijere. Nakon osvajanja naslova prvakinja s Mladosti 2024. godine, odlučila se za nastavak karijere u Njemačkoj, potpisavši najprije za ekipu iz Potsdama, no nakon nekih problema s likvidnosti tog kluba na kraju je završila u SSC Palmberg Schwerinu, jednom od najpoznatijih bundesligaških ženskih odbojkaških kolektiva. Za spomenutu ekipu igrala je do prošle sezone, a u sljedećoj će braniti boje Chieri '76 u Italiji.

"Ovo je definitivno iskorak u mojoj karijeri", kazat će Karla Antunović koja je dala intervju portalu Net.hr.

"U Njemačkoj sam se igrački dokazala i probila na europskom nivou odbojke. Odbojkaški svijet je jako mali i svi treneri i menadžeri pričaju međusobno, gledaju utakmice. Igrala sam Ligu prvaka i primijetili su me u elitnoj klupskoj europskoj ligi. Trener Chieri '76 koji je u međuvremenu nažalost otišao vidio je moj potencijal, zvao je moju menadžericu. Nisam puno razmišljala čim sam vidjela da je to takav klub. Uvjeti su mi se svidjeli, svidio mi se projekt osmišljen za mene i ubrzo sam potpisala nakon što su mi se javili", rekla je Karla Antunović.

Foto: Profimedia

U srijedu se hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija okuplja i ide u Maribor na pripreme za kvalifikacije za EP 2026.. Suparnici našim curama na putu za EP su Kosovo i Rumunjska.

"Uzbuđena sam, naravno, uvijek je tako prije okupljanja. Uvijek mi je drago i svima je velika čast biti dio reprezentacije Hrvatske. Biti dio od 14 najboljih odbojkašica u Hrvatskoj ostvarenje je snova za svaku djevojku, pa tako i mene. Sad nam slijedi mjesec dana priprema u Mariboru i mislim da imamo dosta vremena i svega da se pripremimo za kvalifikacije koju su početkom kolovoza. Cilj je da se kvalificiramo. Prošle godine smo to uspjele, dobile smo obje utakmice tako da smo si olakšale ovo ljeto. Rumunjke smo 2024. dobile 3-0 u Osijeku".

Prvo mjesto u kvalifikacijama za EP vodi izravno na kontinentalnu smotru dogodine, ali dobre šanse imamo i da budemo među najboljim drugoplasiranim reprezentacijama iz ukupno sedam skupina.

"Trebale bi barem jednu utakmicu dobiti, ali naravno idemo s ciljem dobiti obje. Ja sam bila ozlijeđena na drugom turniru Zlatne lige u Zadru, pa me nije bilo, pa se stvarno veselim ovom okupljanju. Imamo šansu za dobre stvari. Izgubile smo nedavno od Rumunjki u Zlatnoj ligi u Zadru, doduše ekipa je bila prorijeđena ozljedama i ispitnim rokovima. Sigurna sam da Rumunjke nisu bolje od nas. Očekuje se da dobijemo uzvrat protiv Kosova, prošle godine smo ih na Kosovu dobile 3-0. Ne brinem se za pozitivan ishod u toj utakmici".

Može li se živjeti od ženske odbojke?

"Studiram i plan mi je završiti fakultet. Slažem se s Mirtom, vidjela sam vaš intervju s njom prošlog tjedna. U Hrvatskoj je jako teško živjeti samo od odbojke i nemate nikakvu drugu opciju pored toga, ali u inozemstvu se može i dobro se zarađuje, pogotovo po ligama kao što su Italija, Turska, elitnim natjecanjima. Može se vani živjeti i zaraditi, ali u Hrvatskoj teško. Dosta je slabija liga, kvaliteta odbojke, a u Hrvatskoj nije toliki fokus na odbojku, ne prati se toliko ovaj sport koji mi obožavamo. No, u ostalim, stranim zemljama, odbojka je jako popularna."

Karla studira Ekonomiju i menadžment u Zagrebu i sad završava četvrtu godinu, prediplomski.

"Ostala mi je još jedna godina diplomskog i to ću kad se malo ustalim u Italiji. Sad baš neću stići ništa. Inače, studiram 4+1. Svakako sam prvi prediplomski završiti da sam mirna s tim, a onda diplomski kad budem imala dovoljno vremena i slobode."

Znači, Karla je kampanjac, kao i valjda 90% ljudi...

"Naravno hehehehe".

Smeta li Karli to što se na odbojkašice gleda kroz prizmu ljepote?

"Iskreno, meni ne smeta i ne zamaram se previše time. Gledam samo sebe, svoj napredak, karijeru, treninge. Nisam osoba koju dekoncetriraju svakojake priče i navedeno. Naravno da je lijepo čuti komplimente da su odbojkašice lijepe, atraktivne... Sve to stoji, ali naravno ljudi koji prate, koji se razumiju u sport i odbojku, ne gledaju takve stvari, a to je realno jedino i bitno. Da ljudi koji se razumiju u odbojku, koji vole ovaj divni sport, da sve neodbojkaške stvari ostave po strani i svakako nije to nešto što mene smeta i o čemu razmišljam, što me brine. Naravno da bih htjela da se u Hrvatskoj odbojka više prati, kako muška tako i ženska. Htjela bi da odbojka u Hrvatskoj postane puno gledanije jer smatram da to može biti. Pogotovo utakmice sad Mladosti u Ligi prvaka. Tu se odbojka treba malo više probiti, ali ovakvi komentari nisu sad nešto zbog čega bi se brinula. Iako ima svakakvih ljudi i komentara o odbojkašicama."

Igrala sam Ligu prvaka i primijetili su me u elitnoj klupskoj europskoj ligi. Trener Chieri '76 koji je u međuvremenu nažalost otišao vidio je moj potencijal, zvao je moju menadžericu. Nisam puno razmišljala čim sam vidjela da je to takav klub. Uvjeti su mi se svidjeli, svidio mi se projekt osmišljen za mene i ubrzo sam potpisala nakon što su mi se javili.

U Njemačkoj i Italiji je priča sa ženskom odbojkom drugačija...

"Itekako. Gdje god da dođeš dvorane su pune. Ljudi prate, ljudi vole ovaj sport. Makar bila najslabija utakmica, uvijek će ljudi doći podržati to. Definitivno mi je to smetalo u Hrvatskoj što se igra neka bitna utakmica i bude prazna dvorana. To bi baš htjela da se promijeni. Ove godine znam da na Mladosti kad su cure igrale, bila je jedna utakmica da je bila puna dvorana. Trebalo bi biti puno ćešće i to je ono što me, ajmo reći u Hrvatskoj - smeta - što se tiče naše muške i ženske odbojke. U inozemstvu se ne uspoređuje previše ženski i muški sport", govori Karla.

Ali, nekih usporedbi ipak ima...

"Možda se generalno ženski sport malo podcjenjuje u odnosu na muški. Fizički je ženski sport slabiji, ali kvalitetom nije. Puno se truda daje i u ženskoj konkurenciji i treba se jednako vrednovati i ženski i muški sport. Općenito sad govorim, ne samo o odbojci".

Kad je bila mlađa isprobala je sve žive sportove, ali s 11. godina je počela trenirati odbojku u Mladosti.

"Niti jedan sport prije odbojke nisam trenirala duže od godinu dana i tata kako mi se bavio odbojkom, predložio mi je da odem na odbojku. Došla, zaljubila se, ostala u Mladosti, igrala 11 godina u klubu. Sezonu i pol sam bila u Dinamu na posudbi. Dijete sam mladosti, u svakom slučaju."

Karla jako voli Pakoštane i s potpisnikom ovih redaka ima poveznicu...

"Da. Pakoštane su zauvijek moja oaza mira, u tom mjestu ljetujem od 2004. Znala sam odmah da imate neke veze s Pakoštanima, po prezimenu. Jedva čekam svako ljeto da mogu u Pakoštane, da se odmorim kao čovjek."

Kao dijete je igrala odbojku na pijesku u kampu Kozarica, gdje je nekad bio Soda bar.

"Kako ne. Tamo i onaj Caffe Bar Kaliger, mi smo tamo kuhani i pečeni. Tamo kad je ljeto provodimo valjda 24 sata dnevno."

Karla od muzike najviše sluša domaće, a trenutno...

"Zdravka Čolića."

Ili je Karla zaljubljena, ili joj je slomljeno srce pa sluša Čolića?

"Zato što sam zaljubljena hehehe."

Karla jako voli spavati...

"Kad god mogu. Da, spavalicama sam, ali to je razumljivo, uz toliko obaveza, utakmica, treninga, a tu je i fakultet", zaključila je Karla Antunović.

POGLEDAJTE VIDEO: Čovjek koji pomiče granice u podcastu Net.hr kod Silvija Maksana: 'Ne bih htio opet imati noge. To me promijenilo u potpunosti'