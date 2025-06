Reprezentativka Hrvatske: 'Obožavam odbojku, ali jedno me baš smeta. Nismo to zaslužile'

Mirta Freund, uskoro 23-godišnja (4. srpnja joj je rođendan) 193 cm visoka blokerica hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije i HAOK Mladost, prava je sportašica kojoj je odbojka doručak, ručak i večera. Odbojka je ponovno u modi, zadarski Višnjik to je i potvrdio kad je ugostio europsku Zlatnu ligu, a Mirta Freund bila je dio toga, borila se i branila mrežu, svaki centimetar parketa za Hrvatsku. Dala je opsežan intervju za portal Net.hr...

"Drago mi je kad se priča i piše o odbojci. Meni je odbojka doručak, ručak i večera", kazat će Mirta Freund.

Pobijedile Grčku i Azerbajdžan, izgubile od Slovačke i Rumunjske

Kraj svibnja već je po običaju našim odbojkašicama bio rezerviran za natjecanje u cijenjenoj Zlatnoj europskoj ligi. Ove godine hrvatske reprezentativke igrale su među 12 ekipa koje su se na tri turnira borile za odlazak na Final Four, koji se 28-29. lipnja igra u švedskom Angelholmu i gdje će pobjednicama pripasti nagrada od 100.000 eura.

Na turniru u grčkom Kozaniju Mirta Freund i ekipa pobijedile su u prvoj utakmici Grčku s 3-1 u setovima, iako su izgubile prvi set. Dan poslije, Slovačka je nadigrala naše reprezentativke istim rezultatom. U posljednjih deset godina Slovačka nikada nije pobijedila Hrvatsku, no morao je očito doći i taj dan...

Posebno su dominantne bile Slovakinje baš na bloku, s 13 osvojenih poena, prema 5 Hrvatske. U Zadru su Mirta Freund i djevojke pobijedile Azerbajdžan s 3-1 u setovima u prvoj utakmici, da bi dva dana poslije, dakle prije 10 dana, izgubile od Rumunjki nakon pet setova velike borbe. Završilo je 3-2 za Rumunjsku.

Ovogodišnji nastup u Zlatnoj europskoj ligi obje naše reprezentacije, muška i ženska, uzele su kao dio priprema za kvalifikacije za EP u drugom dijelu ljeta, te svakako za školovanje novih, pomlađenih selekcija u stvaranju...

Ženska odbojkaška reprezentacija je u procesu smjene generacije, ali...

"Ne mogu reći da smo u potpunosti zadovoljne. Bilo je utakmica i trenutaka koje smo bolje mogli odraditi. Ne cijelo vrijeme, ali Slovakinje u Kozaniju smo mogle i trebale dobiti. Azerbajdžanke smo dobile, ali izgubile smo od Rumunjki. Bilo je prilika da se bolje odigra, ali nažalost imale smo skraćeni roster. Neke igračice su ozlijeđene, neke nisu mogle prisustvovati zbog nekih drugih obveza sa faksom. Napravile smo očito najbolje što smo mogle u tom trenutku. U procesu smo smjene generacije, tu je par starijih djevojaka, sve ostale smo mojih godina, 20 i nešto. Moramo biti strpljive, ne sumnjam da će onda doći rezultat", kazala je Mirta Freund koja je našla vremena za razgovor u prenatrpanom studentskom rasporedu na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu.

Ženski sport je podcijenjen u odnosu na muški. Voljela bih da se to promijeni. U ženski sport, odbojku u Hrvatskoj, treba više ulagati, a pojedine cure bi trebale ozbiljnije shvaćati ovaj sport. Jer, neke mlađe djevojke ne shvaćaju to kao jedinu stvar. Normalno da odbojka nije jedina stvar u životu, ali treba biti posvećenosti s obje strane - i što se tiče djevojaka i što se tiče uprave i organizacije

'Svjesne smo naših grešaka, ali i kvalitete'

Što je kumovalo porazima od Slovačke i Rumunjske?

"Preveliki broj grešaka, neforsiranih. Ne znam iz kojeg razloga. Nitko nam ne predstavlja nikakav pritisak niti išta. Ne mogu reći da se radi o nekakvoj neodgovornosti, ali nije išlo neke igračice i nije ih u datom trenutku imao tko zamijeniti, nekih nije bilo, cure koje su bile na terenu trebale su bolje reagirati, a to zna biti teško kad loše krene. Nedostaje nam iskustva, mlada smo ekipa. Kvalitetom, kad ti gledaš na papiru, mi smo bolje i od Slovačke i od Rumunjske, ali dogodi se neki pad u glavi i ne znamo se izvući iz toga. Drugi ćemo put biti bolje".

Djevojke puno razgovaraju između sebe u reprezentaciji...

"Da, ali što se tiče navedenih poraza, nismo puno. Svjesne smo naših grešaka, izbornik zna da mi to znamo. Naravno da nam to i naglašava, ali nema tu puno priče. Jednostavno, formula je jasna. Mora se puno trenirati. Treningom se sve ispravlja."

Ljetni ispitni rok u punom je jeku pa Mirta uči za ispite. Kako usklađuje sve obveze?

"Hvala Bogu da idem na privatni fakultet i imam dogovoreno da ne moram dolaziti na predavanja. Kad su ispiti onda sam full u faksu, a dok još nisu ispitni rokovi ne moram toliko. Možda na neki kolokvij koji stignem pa to rješim, ako taj dan nemam utakmicu. U pravilu kad su ispitni rokovi mi je gusto. Naprimjer, ovih sad dva tjedna. Sad gotovo svaki dan imam nešto. Imam dosta obveza na fakultetu, ali sad se taman potrefila pauza od reprezentacije, pa mi ispadne Ok. Stignem to sve rješiti".

Zanimljivo, ali Mirta se prije odbojke bavila glazbom...

"Išla sam na zborove, plesove, išla sam u glazbenu školu. Onda me učiteljica u osnovnoj školi Tanja Svoboda, inače odbojkaška trenerica, odvukla me prema odbojci. Tako sam ja negdje u petom osnovne počela s odbojkom. Uz to sam išla i u glazbenu školu i onda u sedmom razredu sam se ispisala iz glazbene škole, nisam stizala to sve i ozbiljnije sam tad počela odbojku shvaćati."

Mirtu smeta što je ženski sport dosta zapostavljen u odnosu na muški...

"Naravno da mi smeta, stvarno da, sve djevojke smeta. Bude ti žao, znam koliko se trudimo, čitav život smo posvetile sportu, znam i koliko možemo. Puno je tu odricanja. Možda da netko malo više ulaže u nas, bili bi još bolji, bilo bi još boljih rezultata. HAOK Mladost što se tiče odbojkašica ima stvarno super rezultate. Prošle sezone smo imali mlađu ekipu, osvojile smo MEVZA ligu - prvi put u povijesti kluba što je velika stvar. Nakon toga smo doduše malo zakazale u Kupu i prvenstvu, bile smo druge, ali opet je i to dobar rezultat i iduće godine će biti još i bolje. Igrali smo prošle sezone Ligu prvaka. Mislim da su to velike stvari i velika postignuća, ali nekako se o tome ne priča, neki ljudi čak niti ne znaju za to. Nije to samo slučaj u ženskoj odbojci, ja osobno u drugim ženskim sportovima nisam upućena u neke stvari, rezultate, uspjehe. Možda ima vrhunskih sportašica, a ja za njih ne znam niti sam čula što je tužno, a kad je riječ o muškom sportu, čuješ i vidiš u medijima. Ženski sport se očito negdje izgubi u vjetru, a to nismo zaslužile."

'Ženski sport je podcijenjen'

Ženski sport, konkretno odbojka, podcijenjeni su u odnosu na muške sportove i mušku odbojku. Ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu...

"Definitivno, ženski sport je podcijenjen u odnosu na muški. Voljela bih da se to promijeni. U ženski sport, odbojku u Hrvatskoj, treba više ulagati, a pojedine cure bi trebale ozbiljnije shvaćati ovaj sport. Jer, neke mlađe djevojke ne shvaćaju to kao jedinu stvar. Normalno da odbojka nije jedina stvar u životu, ali treba biti posvećenosti s obje strane - i što se tiče djevojaka i što se tiče uprave i organizacije - da se ulaže u to. U Hrvatskoj ima puno sportskih talenata u ženskom sportu. Mislim da se kod nas to može, ali treba neki vremenski period proći".

Sportašice se također gledaju kroz prizmu ljepote, a ne samo kroz prizmu rezultata...

"I to me smeta. Uvijek je lijepo dobiti kompliment, ali ako se time umanjuje konstantno tvoja vrijednost kao sportašice, ako ti postigneš nešto svojim radom, odricanjem koje je godinama prisutno, trudom koji je konstantan, a na kraju se gleda samo ljepota, onda nisam morala niti trenirati niti se odricati, ma ništa postići, mogla sam biti samo lijepa. Mislim, ako me shvaćate što želim reći... Ako sam već nešto napravila, onda hoću da se to hvali, a ne zato što sam lijepa. Pazite sad ovo - Joško Gvardiol. Za njega se priča da je zgodan, ali on je nogometaš koji je do svoje kvalitete došao mukotrpnim radom. Ništa niti njemu, a ni nama nije palo s neba. E vidite, o njemu se govori i priča najviše u kontekstu odličnog nogometaša koji igra za reprezentaciju i jaki klub, a tako to i treba biti."

Mirta nam je otkrila može li se živjeti od ženske odbojke...

"Vani da, ali kod nas u Hrvatskoj nažalost ne. Nije još niti liga toliko razvijena, nisu to niti tolike financijske mogućnosti, ali vani naravno da da. Htjela bih sljedeće godine završiti faks, sad ću treću upisati, smjer turistički management. Kad to završim onda ću vidjeti. Evo, ove sezone sad dolazi nam u HAOK Mladost novi trener iz njemačkog SC Potsdam u kojem je bio 11 godina, Talijan Riccardo Boieri. Dolazi nam i jedna kenijska igračica. Podići će nam razinu igre. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Kad završim faks htjela bi probati negdje vani, ali ako mi bude i ovdje dobro, možda i ostanem. Nikad ne znaš. Definitivno se može uspjeti vani, ali u Hrvatskoj je manja mogućnost za živjeti od ženske profesionalne odbojke, nažalost", priča nam Mirta koja je iz Dubrave, točnije Dubca.

"To je moj kvart, ali u međuvremenu sam se preselila na Mladost kad sam dobila stan."

'Slušam sve, ali cajke u pravilu ne'

Mirta voli slušati muziku i sluša sve osim cajki, ali kad je vani ponekad zna završiti na njima...

"Većinom sam DJ i u klubu i u reprezentaciji, ma svugdje. Strano, trash, sve slušam. Cajke ne u pravilu, jedino kad se izađe, završi se na cajkama, ali ne".

Ide li na Thompsona?

"Ne, ali ne zato što imam nešto protiv Thompsona, nego što nam tada počinju pripreme s reprezentacijom u Mariboru. Da sam i u Zagrebu ne bih išla jer mi je to previše ljudi."

Uvijek ima bezgraničnu i nepresušnu potporu roditelja i brata...

"Naravno, uvijek i zauvijek. Roditelji i brat su uvijek tu uz mene. Tata me vozio godinama na dva treninga dnevno kad sam bila mlađa. čekao me dva sata da završim, pa nazad. Moji roditelji nikad nisu bili nešto napadni. Nisu mi radili pritisak. Puno im dugujem. Na svakoj su utakmici, uvijek su uz mene, moja potpora. Puno mi znače".

Biograd na moru je njezina oaza mira. Voli putovati, ali privatno nema puno vremena. Kao odbojkašica se naputovala i još će putovati...

"Jako često putujem posvuda. Bile smo na Ligi nacija u Brazilu, Japanu, na destinacijama koje ne možeš svakog dana posjetiti. Biograd na moru je moja destinacija u Hrvatskoj kad sam slobodna. Mama mi je iz Biograda, imam tamo baku i didu", zaključila je Mirta Freund.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatu vlak odrezao noge: 'Nije me boljelo i ništa nisam osjetio, a kroz glavu mi je prošlo jedno'