Trump otkrio svoju novogodišnju želju, a pazite koje su odluke Amerikanaca u 2026.

Američki predsjednik Donald Trump, uz pratnju supruge Melanie, Novu je godinu dočekao uz raskošnu zabavu na svom privatnom imanju u južnoj Floridi.

Nebo je obasjao vatromet, a večer je bila ispunjena sjajem, blještavilom i glamuroznom atmosferom. Ipak, Trump pritom nije propustio njegovati imidž spasitelja i mirotvorca za cijeli svijet, piše Bild.de.

Kada se predsjednik pojavio pred novinarima upitali o njegovoj novogodišnjoj odluci, odgovorio je kratko i jasno: "Mir. Mir na Zemlji".

Na svečanosti koja je bila posvećena miru, Trumpova stvarna ambicija ovaj put nije bila izrečena naglas, da želi osvojiti Nobelovu nagradu za mir za svoje mirotvorne napore.

Očekuje Nobelovu nagradu za mir

U sklopu novogodišnjeg programa, na pozornici je uživo nastajala slika Isusa Krista u tzv. "speed paintingu", nakon čega je Trump to djelo dao na aukciju u humanitarne svrhe. Slika umjetnice Vanesse Horabuene prodana je za 2,75 milijuna dolara.

Ipak, novogodišnja zabava nije prošla bez nezgoda. Tijekom predsjednikova govora na velikom ekranu iza njega greškom su se pojavile riječi "Sretan rođendan Donald Trump", iako predsjednikov rođendan pada u lipnju.

A koje su najčešće novogodišnje odluke Amerikanaca?

Za razliku od Donalda Trumpa, mir se Amerikancima ove godine baš i nije progurao visoko na listu novogodišnjih odluka. Umjesto velikih svjetskih tema, fokus je, očekivano, na vlastitom tanjuru, novčaniku i ogledalu.

Gotovo polovica Amerikanaca u Novu godinu ulazi s istim klasicima - više vježbati, zdravije jesti i napokon početi štedjeti. Ukratko, biti bolja verzija sebe, barem do veljače. Odmah iza toga slijedi i želja za skidanjem kilograma, iako je to nadamo se moguće postići tjelovježbom i zdravijim hranjenjem za kojim žude.

Zanimljivo, tek četvrtina ispitanih želi biti ekološki osvještenija, što sugerira da planet ipak nije baš pri vrhu prioriteta, barem dok osobni ciljevi nisu "pod kontrolom". A samo petina Amerikanaca želi smanjiti stres na poslu.

