Oni nisu dugo partijali sinoć! Dva Vatrena u akciji na prvi dan Nove godine

Nova godina u Engleskoj, po starom običaju, počinje nogometom. Prvog siječnja lopta se kotrlja u svim rangovima engleskog prvenstva, a bogat program čeka i hrvatske aktere. Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem u Championshipu od 16 sati dočekuje Stoke, dok se večer rezervira za Premier ligu i četiri atraktivna susreta.

U borbi za vrh tablice Manchester City nastavlja lov na Arsenal, koji je u utorak razbio Aston Villu 4:1 i stvorio pet bodova prednosti uz utakmicu više. Joško Gvardiol i suigrači očito nisu dugo slavili ulazak u novu godinu jer ih čeka neugodno gostovanje kod Sunderlanda. S druge strane, Liverpool ima priliku dodatno se približiti trećeplasiranoj Aston Villi, ali i povećati razmak u odnosu na Chelsea.

Akcije neće nedostajati ni u donjem dijelu ljestvice, gdje se ističe dvoboj Crystal Palacea, kluba u kojem igra Sosa, a svi susreti jamče uzbudljivo novogodišnje poslijepodne i večer.

Premier liga – 1. siječnja

Liverpool – Leeds (18.30, Arena Sport 1)

Crystal Palace – Fulham (18.30, Arena Sport 2)

Sunderland – Manchester City (21.00, Arena Sport 1)

Brentford – Tottenham (21.00, Arena Sport 3)

