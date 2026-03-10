Orašasti plodovi kao saveznik zdravlja: Namirnica koja štiti srce, a fina je za grickanje

Orašasti plodovi bogati hranjivim tvarima mogu pomoći u snižavanju razine kolesterola i zaštiti zdravlja srca. Novo istraživanje otkrilo je da pekan orasi mogu smanjiti "loš" kolesterol u tijelu.

Iako se tehnički klasificira kao sjemenka, pekan orasi se općenito smatraju orašastim plodovima, slično kao bademi, indijski oraščići i orasi. Prepoznati su kao vrlo hranjivi, te sadrže zdrave mononezasićene masti, vlakna, proteine ​​i esencijalne minerale, uključujući magnezij, cink i kalij.

Nedavni pregled postojećih studija identificirao je nekoliko zdravstvenih prednosti povezanih s pekan orasima. Istraživanje, objavljeno u časopisu Nutrients, pokazalo je da su u višestrukim ispitivanjima na ljudima, oni koji su redovito jeli pekan orahe u količinama za međuobrok iskusili poboljšanje razine ukupnog kolesterola, LDL ("lošeg") kolesterola, triglicerida i ne-HDL kolesterola.

Pekan orasi su puni polifenola (vrsta antioksidansa) i drugih bioaktivnih spojeva. Ove komponente mogu pojačati antioksidativnu aktivnost u tijelu i smanjiti oksidaciju lipida, proces povezan s oksidativnim stresom, piše Science Daily.

Studije, također, sugeriraju da pekan orasi mogu potaknuti zdraviji metabolizam lipida nakon obroka, važan element kardiovaskularnog zdravlja. Općenito, nalazi su pokazali da pekan orasi mogu podržati zdravlje srca uglavnom poboljšanjem metabolizma lipida i jačanjem antioksidativne obrane.

Pekan orasi potiču osjećaj sitosti

Kad su u pitanju bili markeri glukoze u krvi i dijabetesa, rezultati su bili nejasniji. Znanstvenici su naglasili da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdila uloga pekana u metaboličkom zdravlju.

Neki dokazi sugeriraju da zamjena rafiniranih ugljikohidrata pekan orasima može poboljšati inzulinski odgovor ili pomoći u kontroli razine glukoze u krvi nakon obroka. Nekoliko studija, također, je pokazalo da konzumiranje pekan oraha može potaknuti osjećaj sitosti, što postaje područje sve većeg znanstvenog interesa.

Iako dokazi o tjelesnoj težini ostaju donekle pomiješani, postojeća istraživanja ne ukazuju na to da konzumiranje pekan oraha povećava vjerojatnost debljanja, a sve uočene promjene uglavnom ostaju unutar tipičnih dnevnih varijacija.

Osim pojedinačnih zdravstvenih markera, pekan orasi su također povezani s poboljšanom ukupnom nutritivnom kvalitetom. Pregled je otkrio da osobe koje uključuju pekan orahe u svoju prehranu obično postižu više rezultate na Indeksu zdrave prehrane (HEI), koji mjeri koliko dobro prehrana odgovara prehrambenim preporukama.

Poboljšanje kvalitete prehrane uz pekan orahe

Podaci iz nacionalno reprezentativnih NHANES istraživanja također pokazuju da se pekan orasi besprijekorno integriraju u uravnotežene prehrambene obrasce, posebno kada zamjenjuju konvencionalne grickalice.

"Ono što se ističe u istraživanju jest dosljednost dokaza koji povezuju pekan orahe s markerima zdravlja srca i ukupne kvalitete prehrane. Dodatni nalazi o sitosti i kontroli težine dodaju važan kontekst, posebno kako raste interes za regulaciju apetita i korištenje GLP-1 terapija", rekla je autorica studije Britt Burton Freeman.

U istraživanju je tim Tehnološkog instituta Illinois primijetio: "Ljudska ispitivanja pokazuju dosljedna poboljšanja lipidnog profila i ukupne kvalitete prehrane kada pekan orasi zamjenjuju tipične grickalice ili hranu, s uglavnom neutralnim učincima na tjelesnu težinu i nedosljednim učincima na kontrolu glikemije, vaskularnu funkciju i upalu".

"Općenito, trenutna literatura sugerira da pekan orasi nude kardiometaboličke koristi i poboljšavaju kvalitetu prehrane kada se uključe u zdrave prehrambene obrasce. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bismo proširili razumijevanje drugih kliničkih ishoda, posebno onih povezanih s mehanističkim putovima i njihovom ulogom u smanjenju rizika od kroničnih bolesti", istaknuli su.

Istraživanje je dobilo podršku Američkog odbora za promociju pekana (American Pecan Promotion Board, skraćeno APPB), iako organizacija nije bila uključena u provedbu ili zaključke studije. Istraživači su priznali različita ograničenja, uključujući relativno ograničen broj dugoročnih ispitivanja na ljudima, varijacije u metodologiji istraživanja i količinama konzumacije te nedovoljno podataka u novim područjima istraživanja.

