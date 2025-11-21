Pijete li previše tekućine? Ovih 30 znakova upozorenja ne biste trebali ignorirati

Voda je esencija života i ključna za funkcioniranje svake stanice u našem tijelu. Stalno slušamo o važnosti hidratacije, no kao i kod svega, ravnoteža je ključna. Dok je dehidracija čest problem, prekomjerna hidratacija, poznata i kao intoksikacija vodom ili hiponatrijemija, može biti jednako opasna, pa čak i smrtonosna. Prepoznavanje znakova da unosite previše tekućine prvi je korak u zaštiti vašeg zdravlja, piše WebMD.

U galeriji doznajte koji to simptomi otkrivaju pijete li previše vode.