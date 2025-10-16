Najpoznatiji slovenski sommelier za vodu: 'Jedna boca može koštati nekoliko stotina eura'

Kad čujemo riječ "sommelier", većina odmah pomisli na vinskog stručnjaka koji zna savršeno spojiti vino s hranom. No u svijetu vrhunske gastronomije sve više pažnje dobiva novi, pomalo neobičan poziv – sommelier za vodu. Ovi stručnjaci posvećeni su najvažnijem piću na svijetu – vodi. Pokazuju da voda nije samo obična tekućina za utažiti žeđ, već piće s okusom, karakterom i vlastitom pričom.

Oni su tu da osjete razlike među vrstama vode, paze na kvalitetu, savjetuju kako je kombinirati s hranom i drugim pićima, a znaju i prepoznati zašto neke boce vode koštaju i nekoliko stotina eura. Za nas "obične smrtnike" razlike u vodi su zanemarive i neprimjetne. No za gurmane, kuhare i ugostitelje, svaki detalj igra ulogu. U Sloveniji svake godine ima sve više somelijera za vodu.

'Nalazimo se u crno-bijeloj eri'

Iako se nama na prvu čini posve nebitno - okus, tvrdoća i mineralni sastav vode značajno utječu i na konačni okus piva, čaja ili kave, a kod tih napitaka itekako primijetimo razliku. Minerali, soli i metali otopljeni su u vodi, a sve to daje joj jedinstveni okus, piše 24ur.

"Svaka voda ima određenu strukturu, kušamo je li slanija ili slađa. Kada probamo vodu s više minerala, primjećujemo da ima puniji okus", objašnjava Niko Huber, prvi slovenski sommelier za vodu.

Marko Gajič, osnivač Bled Water Foruma, uvjeren je da je znanje o pitkoj vodi tek u začecima.

"Nalazimo se u eri crno-bijelog televizora kada govorimo o razumijevanju pitke vode", dodaje.

Nekoliko stotina eura za litru vode

Danijel Galjot u hotelskom restoranu Triglav Bled uz jelo gostima preporučuje i odgovarajuću vodu. Kaže da voda s manje minerala bolje odgovara uz lagana jela, dok je pjenušava voda s bogatijim mineralnim sastavom prikladnija uz crveno meso.

U prestižnim hotelima i restoranima diljem svijeta, cijene vode dosežu i po nekoliko stotina eura za litru. Razlika je često samo u uspješnom marketingu i luksuznoj ambalaži.

"Ako uzmem bocu vode i nosim je gostu, ambalaža je vrlo važan faktor", kaže Galjot.

Iz tog razloga važno je prepoznati dobru i lošu vodu, dodaje Gajič, jer se često događa da se voda lošije kvalitete u privlačnom pakiranju prodaje po iznimno visokim cijenama.

