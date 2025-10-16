Najpoznatiji slovenski sommelier za vodu: 'Jedna boca može koštati nekoliko stotina eura'
Iako se na prvi pogled može činiti da su razlike među bocama vode nevažne, stručnjaci za vodu itekako primjećuju razliku
Kad čujemo riječ "sommelier", većina odmah pomisli na vinskog stručnjaka koji zna savršeno spojiti vino s hranom. No u svijetu vrhunske gastronomije sve više pažnje dobiva novi, pomalo neobičan poziv – sommelier za vodu. Ovi stručnjaci posvećeni su najvažnijem piću na svijetu – vodi. Pokazuju da voda nije samo obična tekućina za utažiti žeđ, već piće s okusom, karakterom i vlastitom pričom.
Oni su tu da osjete razlike među vrstama vode, paze na kvalitetu, savjetuju kako je kombinirati s hranom i drugim pićima, a znaju i prepoznati zašto neke boce vode koštaju i nekoliko stotina eura. Za nas "obične smrtnike" razlike u vodi su zanemarive i neprimjetne. No za gurmane, kuhare i ugostitelje, svaki detalj igra ulogu. U Sloveniji svake godine ima sve više somelijera za vodu.
'Nalazimo se u crno-bijeloj eri'
Iako se nama na prvu čini posve nebitno - okus, tvrdoća i mineralni sastav vode značajno utječu i na konačni okus piva, čaja ili kave, a kod tih napitaka itekako primijetimo razliku. Minerali, soli i metali otopljeni su u vodi, a sve to daje joj jedinstveni okus, piše 24ur.
"Svaka voda ima određenu strukturu, kušamo je li slanija ili slađa. Kada probamo vodu s više minerala, primjećujemo da ima puniji okus", objašnjava Niko Huber, prvi slovenski sommelier za vodu.
Marko Gajič, osnivač Bled Water Foruma, uvjeren je da je znanje o pitkoj vodi tek u začecima.
"Nalazimo se u eri crno-bijelog televizora kada govorimo o razumijevanju pitke vode", dodaje.
Nekoliko stotina eura za litru vode
Danijel Galjot u hotelskom restoranu Triglav Bled uz jelo gostima preporučuje i odgovarajuću vodu. Kaže da voda s manje minerala bolje odgovara uz lagana jela, dok je pjenušava voda s bogatijim mineralnim sastavom prikladnija uz crveno meso.
U prestižnim hotelima i restoranima diljem svijeta, cijene vode dosežu i po nekoliko stotina eura za litru. Razlika je često samo u uspješnom marketingu i luksuznoj ambalaži.
"Ako uzmem bocu vode i nosim je gostu, ambalaža je vrlo važan faktor", kaže Galjot.
Iz tog razloga važno je prepoznati dobru i lošu vodu, dodaje Gajič, jer se često događa da se voda lošije kvalitete u privlačnom pakiranju prodaje po iznimno visokim cijenama.
