Vinar upozorava: Nikada nemojte naručiti ovo vino u restoranu

Kada odlazite u restoran, često se nađete u situaciji da za stol želite naručiti bocu vina. No, postoji jedna velika greška koju mnogi rade, a na nju upozorava i jedan stručnjak za vina. Iako se odabir najjeftinijeg vina može činiti kao pametan potez za uštedu, restorani upravo na te boce često stavljaju najveće marže, znajući da će ih gosti instinktivno odabrati kako bi smanjili trošak.

Skrivena zamka najjeftinije boce

Prema stručnjacima iz tvrtke Into the Vineyard, prosječna marža na vinima u britanskim restoranima je otprilike tri puta veća od maloprodajne cijene, a neki londonski restorani cijenu boce podižu i do deset puta. Istovremeno, istraživanje koje je provelo Američko udruženje vinskih ekonomista (AAWE) pokazalo je da profitna marža na najjeftinijim vinima može premašiti 300%. S druge strane, boce iz srednjeg cjenovnog ranga često imaju marže bliže 150–200%, a nude osjetno bolji okus i kvalitetu.

Ovaj fenomen nije samo strani trend, već uobičajena praksa u ugostiteljstvu diljem svijeta. Restorani se oslanjaju na psihologiju potrošača kako bi maksimizirali profit na najprodavanijim artiklima, piše Express.

Riječ stručnjaka: Zlatna sredina je najbolji izbor

Colin Simpson, stručnjak za vina i direktor tvrtke Into the Vineyard, objašnjava ovu strategiju.

"Mnogi gosti pretpostavljaju da je najjeftinije vino i financijski najpovoljniji izbor, no restorani često strateški formiraju cijene, sa skrivenim profitnim maržama ugrađenim u opcije s najnižom cijenom", kaže Simpson.

On dodaje kako vina srednjeg cjenovnog ranga često pružaju najbolju kombinaciju kvalitete, okusa i vrijednosti, nudeći ugodnije iskustvo bez pretjeranih marži koje se nalaze kod premium boca.

"Restorani razumiju ponašanje potrošača: gosti oklijevaju odabrati najjeftiniju opciju, strahujući da to loše govori o njihovoj profinjenosti. Upravo zato, druga ili treća najjeftinija boca na karti često predstavlja 'zlatnu sredinu' gdje kvaliteta značajno raste, a cijena ostaje razumna", ističe Simpson.

Kako odabrati pametno?

Sljedeći put kada budete pregledavali vinsku kartu, nemojte se automatski odlučiti za prvu opciju. Razmislite o vinima koja se nalaze malo iznad najnižeg cjenovnog ranga. Ta mala razlika u cijeni može donijeti nesrazmjerno velik skok u kvaliteti i cjelokupnom gastronomskom doživljaju. Uostalom, ne ustručavajte se zatražiti preporuku konobara ili sommeliera – recite im kakve okuse preferirate i koji vam je cjenovni rang prihvatljiv. Često ćete tako otkriti pravo vinsko blago koje nudi najbolji omjer cijene i kvalitete.

