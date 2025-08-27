Od višanja napravite savršeni gusti liker: Donosimo recept kojeg ćete obožavati

Liker od višanja pravo je piće za ljetno osvježenje. Njegova bogata, slatko-kisela aroma i predivna rubin crvena boja čine ga omiljenim pićem u mnogim prilikama. Iako se može kupiti, izrada vlastitog likera od višanja pruža posebno zadovoljstvo i neusporedivo bolji okus. Umjesto straha od neuspjeha, ključ leži u dobrim uputama i kvalitetnim sastojcima.

Foto: Shutterstock

Kako napraviti liker od višanja?

Ovo je tradicionalni recept koji zahtijeva malo strpljenja, ali daje najbolje rezultate.

Sastojci:

1 kg zrelih višanja (maraska ili drugih sočnih sorti)

700 g šećera (kristal ili smeđi)

1 litra domaće rakije (loze, komovice) ili votke

Opcionalno: štapić cimeta, nekoliko klinčića

Postupak:

Priprema višanja - Višnje dobro operite i ocijedite. Nije ih nužno čistiti od koštica – one će likeru dati blagu, gorkastu aromu marcipana. Ako preferirate čisti okus višnje, možete ih očistiti. Slaganje u staklenku - Uzmite veliku staklenku (od 3-4 litre) sa širokim grlom. Slažite naizmjenično red višanja, pa red šećera, dok ne potrošite sve sastojke. Dodavanje alkohola - Prelijte višnje i šećer rakijom ili votkom te dodajte začine po želji. Bitno je da alkohol u potpunosti prekrije višnje. Odstajanje na suncu - Staklenku dobro zatvorite i stavite na sunčano mjesto te ostavite da stoji oko 40 dana. Miješanje - Svakih nekoliko dana lagano protresite staklenku kako bi se šećer što bolje otopio i arome prožele. Primijetit ćete kako tekućina postaje sve tamnija i gušća. Cijeđenje i skladištenje - Nakon 40 dana, procijedite liker kroz gustu gazu ili cjedilo u čiste i suhe staklene boce. Višnje koje su ostale možete iskoristiti za kolače. Liker ostavite da odleži još barem nekoliko tjedana na tamnom i hladnom mjestu prije konzumacije kako bi okus postao još bolji.

@cookistwow If you have tried #cherry liqueur at least once in your life you know how tasty it is 😋🍒 Making it at home is way easier than you think! Take a look: 👉INGREDIENTS 550g of cherries 260g (1 1/4 cups) of sugar 120ml (1/2 cup) of water 2 cloves 1 cinnamon stick 240ml (1 cup) of 95° alcohol 👉METHOD 1. Pit the cherries, they must be fresh. 2. In a small pot, boil water with sugar, cloves, and a cinnamon stick. 3. Let the sugar dissolve completely, then remove from heat. 4. Now it's time to add the alcohol. Stir well. 5. Pour the cherries into a jar, fill it up completely, and pour the syrup to the brim. 6. It must rest for at least 7 days. Once the time has passed, filter the liqueur, set aside the cherries, and pour it into a beautiful bottle. The longer you let it macerate, the better it will be! Will you try it? What is your favorite liqueur? 👇 #cookistwow #cookistrecipe #recipes #easyrecipes #liqueur #homemade #fruit #foodtok ♬ Cherry - Lana Del Rey

Recept za liker od višanja s vinom

Ova varijanta daje nešto blaži i profinjeniji liker , gdje se voćne note vina spajaju s intenzivnom aromom višanja .

Sastojci:

1 kg višanja

500 g šećera

1 litra kvalitetnog crnog vina (npr. merlot, teran)

250 ml ruma ili brandya

1 štapić cimeta

Postupak:

Priprema sirupa - U loncu pomiješajte vino, šećer i štapić cimeta te zagrijavajte na laganoj vatri, miješajući dok se šećer potpuno ne otopi. Pazite da smjesa ne proključa ii maknite je s vatre te pustite da se potpuno ohladi. Spajanje sastojaka - Oprane višnje stavite u veliku staklenku. Prelijte ih ohlađenim vinskim sirupom, a zatim dodajte rum ili brandy. Odstajanje - Staklenku dobro zatvorite i ostavite na tamnom i hladnom mjestu (ne na suncu) 2 do 3 tjedna te je povremeno lagano protresite. Filtriranje - Procijedite liker kroz gazu, dobro istisnite sav sok iz višanja, prelijte ga u dekorativne boce i liker je spreman za posluživanje.

Foto: Shutterstock

Recept za brzi liker od višanja

Ako nemate strpljenja čekati tjednima, ova metoda s kuhanjem omogućit će vam da u likeru uživate već za nekoliko dana.

Sastojci:

500 g višanja, očišćenih od koštica

400 g šećera

200 ml vode

700 ml votke ili lozovače

Postupak:

Kuhanje sirupa - U lonac stavite očišćene višnje, šećer i vodu. Kuhajte na srednje jakoj vatri. Kada smjesa proključa, smanjite vatru i pustite da lagano kuha 10-15 minuta, dok višnje ne omekšaju i puste sok, a tekućina se malo ne zgusne. Hlađenje - Maknite lonac s vatre i ostavite smjesu da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Ovo je ključan korak jer se alkohol ne smije dodavati u vruću smjesu. Dodavanje alkohola - U potpuno ohlađeni sirup s višnjama ulijte votku ili rakiju i dobro promiješajte. Kratko odležavanje - Prelijte sve u staklenku, zatvorite i ostavite da odstoji barem 24 do 48 sati na tamnom mjestu kako bi se okusi dobro povezali. Posluživanje - Ovaj liker možete procijediti ili ga poslužiti zajedno s kuhanim višnjama u čaši, a spreman je za konzumaciju odmah.

POGLEDAJTE VIDEO: Tri tone krušaka podijelit će Vinkovčanima: Gesta voćara Matije potvrđuje da dobrota uvijek pobjeđuje