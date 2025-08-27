Od višanja napravite savršeni gusti liker: Donosimo recept kojeg ćete obožavati
Priprema domaćeg likera od višanja, poznatog i kao višnjevac, pravo je ljetno zadovoljstvo
Liker od višanja pravo je piće za ljetno osvježenje. Njegova bogata, slatko-kisela aroma i predivna rubin crvena boja čine ga omiljenim pićem u mnogim prilikama. Iako se može kupiti, izrada vlastitog likera od višanja pruža posebno zadovoljstvo i neusporedivo bolji okus. Umjesto straha od neuspjeha, ključ leži u dobrim uputama i kvalitetnim sastojcima.
Kako napraviti liker od višanja?
Ovo je tradicionalni recept koji zahtijeva malo strpljenja, ali daje najbolje rezultate.
Sastojci:
- 1 kg zrelih višanja (maraska ili drugih sočnih sorti)
- 700 g šećera (kristal ili smeđi)
- 1 litra domaće rakije (loze, komovice) ili votke
- Opcionalno: štapić cimeta, nekoliko klinčića
Postupak:
- Priprema višanja - Višnje dobro operite i ocijedite. Nije ih nužno čistiti od koštica – one će likeru dati blagu, gorkastu aromu marcipana. Ako preferirate čisti okus višnje, možete ih očistiti.
- Slaganje u staklenku - Uzmite veliku staklenku (od 3-4 litre) sa širokim grlom. Slažite naizmjenično red višanja, pa red šećera, dok ne potrošite sve sastojke.
- Dodavanje alkohola - Prelijte višnje i šećer rakijom ili votkom te dodajte začine po želji. Bitno je da alkohol u potpunosti prekrije višnje.
- Odstajanje na suncu - Staklenku dobro zatvorite i stavite na sunčano mjesto te ostavite da stoji oko 40 dana.
- Miješanje - Svakih nekoliko dana lagano protresite staklenku kako bi se šećer što bolje otopio i arome prožele. Primijetit ćete kako tekućina postaje sve tamnija i gušća.
- Cijeđenje i skladištenje - Nakon 40 dana, procijedite liker kroz gustu gazu ili cjedilo u čiste i suhe staklene boce. Višnje koje su ostale možete iskoristiti za kolače. Liker ostavite da odleži još barem nekoliko tjedana na tamnom i hladnom mjestu prije konzumacije kako bi okus postao još bolji.
Recept za liker od višanja s vinom
Ova varijanta daje nešto blaži i profinjeniji liker, gdje se voćne note vina spajaju s intenzivnom aromom višanja.
Sastojci:
- 1 kg višanja
- 500 g šećera
- 1 litra kvalitetnog crnog vina (npr. merlot, teran)
- 250 ml ruma ili brandya
- 1 štapić cimeta
Postupak:
- Priprema sirupa - U loncu pomiješajte vino, šećer i štapić cimeta te zagrijavajte na laganoj vatri, miješajući dok se šećer potpuno ne otopi. Pazite da smjesa ne proključa ii maknite je s vatre te pustite da se potpuno ohladi.
- Spajanje sastojaka - Oprane višnje stavite u veliku staklenku. Prelijte ih ohlađenim vinskim sirupom, a zatim dodajte rum ili brandy.
- Odstajanje - Staklenku dobro zatvorite i ostavite na tamnom i hladnom mjestu (ne na suncu) 2 do 3 tjedna te je povremeno lagano protresite.
- Filtriranje - Procijedite liker kroz gazu, dobro istisnite sav sok iz višanja, prelijte ga u dekorativne boce i liker je spreman za posluživanje.
Recept za brzi liker od višanja
Ako nemate strpljenja čekati tjednima, ova metoda s kuhanjem omogućit će vam da u likeru uživate već za nekoliko dana.
Sastojci:
- 500 g višanja, očišćenih od koštica
- 400 g šećera
- 200 ml vode
- 700 ml votke ili lozovače
Postupak:
- Kuhanje sirupa - U lonac stavite očišćene višnje, šećer i vodu. Kuhajte na srednje jakoj vatri. Kada smjesa proključa, smanjite vatru i pustite da lagano kuha 10-15 minuta, dok višnje ne omekšaju i puste sok, a tekućina se malo ne zgusne.
- Hlađenje - Maknite lonac s vatre i ostavite smjesu da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Ovo je ključan korak jer se alkohol ne smije dodavati u vruću smjesu.
- Dodavanje alkohola - U potpuno ohlađeni sirup s višnjama ulijte votku ili rakiju i dobro promiješajte.
- Kratko odležavanje - Prelijte sve u staklenku, zatvorite i ostavite da odstoji barem 24 do 48 sati na tamnom mjestu kako bi se okusi dobro povezali.
- Posluživanje - Ovaj liker možete procijediti ili ga poslužiti zajedno s kuhanim višnjama u čaši, a spreman je za konzumaciju odmah.
