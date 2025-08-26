Tito je ovaj namaz obožavao: Njegov kuhar ga je pripremao po posebnom receptu
Priprema ovog ajvara više je od pukog kuhanja, to je putovanje u prošlost i okus jednog vremena
Josip Broz Tito bio i strastveni hedonist, čovjek koji je cijenio vrhunsku gastronomiju, dobra vina i luksuzan život. Na njegovoj trpezi, koju su pripremali najbolji kuhari, nalazili su se specijaliteti iz cijelog svijeta, no jedno jelo s Balkana zauzimalo je posebno mjesto – ajvar. Ipak, nije riječ o bilo kakvom ajvaru, već o verziji čija se tajna krila u jednom ključnom detalju.
Legenda kaže da je tradicija pripreme posebnog ajvara za državnike započela još u vrijeme Jugoslavije, kada ga je kuhar Dušan Škrba pripremao za kralja Aleksandra. Isti je kuhar kasnije nastavio služiti i Titu, pripremajući mu ajvar u dvije boje – crvenoj i zelenoj.
Vjeruje se da je upravo Titova potreba za kontroliranim unosom šećera dovela do stvaranja recepta čija tajna savršenog okusa nije bila u nekom egzotičnom dodatku, već upravo suprotno – u potpunom izostanku šećera.
Recept za Titov ajvar
Recept je osmišljen tako da naglasi prirodan okus pečenih paprika i patlidžana, uz prepoznatljivu dimljenu notu, što je – prema predaji – bila omiljena Titova kombinacija. Priprema je ista bez obzira koristite li crvene ili zelene paprike, a razlika je isključivo u boji i vrsti povrća.
Sastojci:
- 25 velikih mesnatih paprika (crvene babure za crveni ajvar ili zelene za zeleni ajvar)
- 1 veći plavi patlidžan
- Suncokretovo ulje (približno 1 l na 10 kg očišćenog povrća)
- Sol (po ukusu, otprilike 200 g na 10 kg povrća)
- 1 žličica alkoholnog octa (esencije)
- Po želji: nekoliko ljutih papričica za pikantnu notu
Priprema:
- Najvažniji korak za postizanje autentičnog okusa je pečenje. Paprike i patlidžan ispecite na ploči štednjaka na drva ili na roštilju, nikako u pećnici. Dimljena aroma ključna je za konačni rezultat. Pečeno povrće stavite u posudu i pokrijte kako bi se naparilo – tako ćete ga lakše oguliti.
- Kada se povrće ohladi, pažljivo mu ogulite kožu i očistite ga od sjemenki. Važno je da povrće nakon čišćenja ne perete vodom jer biste isprali dragocjene arome. Očišćene paprike i patlidžan ostavite u cjedilu nekoliko sati ili još bolje preko noći, kako bi se ocijedio višak tekućine.
- Dobro ocijeđeno povrće sameljite samo jednom na stroju za mljevenje mesa. Time se čuva tekstura ajvara, koja ne smije biti previše glatka.
4. U širokom loncu dobro zagrijte ulje. Dodajte smjesu paprika i patlidžana te kuhajte na umjerenoj vatri uz neprestano miješanje drvenom kuhačom. Ovisno o sočnosti paprika, kuhanje može trajati i do dva i pol sata. Ajvar je gotov kada kuhača počne ostavljati jasan trag na dnu lonca.
5. Pred sam kraj kuhanja dodajte sol i ocat, a po želji i sitno sjeckane ljute papričice. Kratko promiješajte i maknite s vatre. Vrući ajvar ulijevajte u prethodno sterilizirane i zagrijane staklenke. Napunjene staklenke vratite u isključenu, ali još uvijek toplu pećnicu da se na vrhu uhvati korica, a zatim ih dobro zatvorite i umotajte u deku kako bi se postupno ohladile, piše Foreign Fork.
