Hrenovke mnogi vole, no znate li što se u njima nalazi? Nekima se ovo neće svidjeti

Hrenovke su jedan od najpopularnijih mesnih proizvoda zbog jednostavnosti pripreme, pristupačne cijene i svestranosti u posluživanju.

Često se poslužuju u mekanom pecivu, uz različite umake poput kečapa, senfa ili kiselog kupusa. Iako su mnogima omiljeni izbor za brzi obrok, važno je znati da kao prerađeni mesni proizvod mogu imati i negativan utjecaj na zdravlje, unatoč tome što su izvor proteina, piše Health.

Sastav hrenovki

Hrenovke su vrsta prerađenog mesa i najčešće se proizvode od svinjetine, govedine ili kombinacije te dvije vrste. Meso se prvo sitno samelje, zatim pomiješa sa začinima i konzervansima te se puni u omote, prirodne ili umjetne, koji se ponekad uklanjaju, a ponekad ostaju dio proizvoda. Nakon toga, hrenovke se termički obrađuju dimljenjem i kuhanjem u točno određenim uvjetima, kako bi se postigla njihova uobičajena tekstura, okus i boja.

Prije konzumacije, hrenovke se mogu dodatno termički obraditi kuhanjem, pečenjem na roštilju ili dodatnim dimljenjem, pri čemu se može dodatno oblikovati njihova aroma i tekstura.

Nutritivne vrijednosti hrenovki razlikuju se ovisno o vrsti i proizvođaču, stoga je važno proučiti deklaracije. Jedna obična goveđa hrenovka bez peciva sadrži oko 150 kalorija, 5,6 grama zasićenih masti i 424 miligrama natrija. Dodavanje peciva i umaka povećava kalorijsku vrijednost te udio soli i šećera.

Zdravstveni rizici

Prerađeno meso, uključujući hrenovke, povezano je s većim rizikom od nekih bolesti. Česta konzumacija može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, povišenog krvnog tlaka, poremećaja metabolizma pa čak i određenih vrsta raka, posebno probavnog sustava.

Glavni zdravstveni čimbenici koje treba uzeti u obzir su:

Sadržaj soli: Hrenovke često imaju visok udio natrija, što može pogoršati hipertenziju i povećati rizik od srčanih bolesti.

Zasićene masnoće: Česte su u prerađenom mesu i preporučuje se ograničiti njihov unos na manje od deset posto ukupnih dnevnih kalorija. Jedna hrenovka može sadržavati oko šest grama zasićenih masti.

Nitrati i nitriti: Koriste se kao konzervansi, a istraživanja ukazuju na njihov mogući karcinogeni učinak.

Rizik od trovanja hranom: Nepravilna priprema može dovesti do kontaminacije bakterijama poput Listerije. Pravilno kuhanje na temperaturi od 71 stupnjeva Celzija smanjuje taj rizik.

Hrenovke proizvedene od mesa životinja uzgajanih na prirodnoj ispaši, poput onih hranjenih travom, često imaju niži udio zasićenih masnoća, što ih čini nutritivno prihvatljivijom opcijom. Dodatnu alternativu predstavljaju proizvodi od piletine, puretine te biljne hrenovke, koje se preporučuju osobama koje nastoje smanjiti konzumaciju crvenog mesa iz zdravstvenih ili prehrambenih razloga.

