Neki začini mogu pomoći u borbi protiv virusa i prehlade: 'Redovito ih koristim'

Gostujući u podcastu "The Diary of a CEO" voditelja Stevena Bartletta, travar Simon Mills otkrio je koje biljne pripravke smatra najdjelotvornijima i zašto ih redovito koristi.

Stručnjak je objasnio da đumbir, čili papričice, kurkuma, cimet i češnjak mogu pomoći u borbi protiv raznih zdravstvenih tegoba – od obične prehlade do ozbiljnijih kardiovaskularnih problema. Posebno je naglasio da ovi začini imaju antivirusna svojstva te mogu podržati prirodne obrambene mehanizme organizma, piše Daily Mail.

Začini koji pomažu kod prehlade

Mills je detaljno opisao i jednostavan prirodni pripravak koji, kako tvrdi, učinkovito ublažava simptome prehlade. Sastoji se isključivo od svježeg đumbira i cimeta. Korijen đumbira, kaže, obiluje ljekovitim svojstvima – djeluje antioksidativno, protuupalno i protiv mučnine, a dodatno podiže tjelesnu temperaturu, što može pridonijeti borbi protiv infekcija.

Za pripremu ovog napitka, Mills preporučuje da naribate komadić đumbira veličine palca u šalicu, zatim dodate štapić cimeta, koji je poznat po blagotvornom djelovanju na probavu, dišni sustav i menstrualne tegobe, ili pak da koristite čajnu žličicu mljevenog cimeta.

"Možete ga naribati ako imate mlinac za začine ili jednostavno upotrijebite jednu čajnu žličicu već mljevenog cimeta", pojasnio je Mills. Potom se sastojci preliju vrućom vodom, ostave da odstoje nekoliko minuta, a zatim procijede u drugu šalicu.

"Odmah možete osjetiti kako vas zagrijava", dodao je, objašnjavajući kako konzumacija takozvanih "toplih biljaka" potiče cirkulaciju i otvaranje krvnih žila, čime se olakšava čišćenje sinusa i izbacivanje sluzi iz dišnog sustava.

"Postoji prirodni mehanizam u tijelu koji služi za izbacivanje nečistoća iz pluća, a ovakvi pripravci ga potiču", rekao je travar, ističući kako ovaj proces može olakšati disanje i ubrzati oporavak.

Osim u borbi protiv prehlade, stručnjak koristi đumbir, cimet i kurkumu kao osnovne sastojke za prevenciju kardiovaskularnih problema. Posebno je izdvojio kurkumu koja, kada se prereže, otpušta kurkumin – snažan protuupalni spoj.

Govorio je i o ljekovitosti češnjaka te je naveo da sirov češnjak ima vrlo jako prebiotičko djelovanje te podržava zdravu crijevnu floru.

"Potičem ljude da ne traže antibiotike od liječnika, nego da isprobaju ove jednostavne, kućne i besplatne metode", izjavio je Mills, naglasivši važnost prirodnog pristupa očuvanju zdravlja.

Ipak, iako mnogi biljni sastojci pokazuju obećavajuće učinke, važno je napomenuti da su brojna znanstvena istraživanja o ljekovitosti biljaka i začina još u ranoj fazi. Često se temelje na visokim koncentracijama ekstrakata koji daleko premašuju količine prisutne u svakodnevnoj prehrani. Unatoč tome, postoje naznake da redovita konzumacija ovih začina može dugoročno pridonijeti boljem zdravlju.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) biljne dodatke prehrani klasificira kao hranu, a ne lijekove, što znači da nisu podložni istim standardima ispitivanja, proizvodnje i označavanja kao konvencionalni lijekovi.

Prema stručnjacima iz sveučilišne bolnice Johns Hopkins, biljni dodaci prehrani mogu imati snažan učinak na organizam, a u nekim slučajevima mogu reagirati s lijekovima koji su propisani na recept. Upravo zbog toga liječnici upozoravaju da se ljudi ne bi trebali samoinicijativno liječiti biljnim pripravcima, već se prije njihove upotrebe trebaju konzultirati s kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom.

