Analizirali sastav jedne konzerve sardina: Znate li što zapravo unosite u sebe?

Riba je izvrstan izvor proteina, masnih kiselina i hranjivih tvari, a posebno su popularne konzerve sardine.

Mnogi ljudi se pitaju je li konzervirana hrana doista zdrava i hranjiva. Nutricionistica dr. Jess Cording otkrila je da su, prema mišljenju struke, najzdravije konzervirane namirnice sardine, ali i ostale riblje konzerve.

One su dobar izvor proteina te su vrlo jednostavne jer ne zahtijevaju dugu pripremu ili kuhanje.

Sastav konzerve sardina

Dr. Cording je objasnila da korištenje ribljih konzervi u prehrani ima brojne zdravstvene dobrobiti.

"Konzervirane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, posebno ako svježe nisu dostupne", rekla je.

Kada jedemo sardine, dodala je dr. Cording, unosimo puno proteina, vitamina D i protuupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje osigurava mononezasićene masti zdrave za srce.

Stručnjaci preporučuju dvije do tri porcije riblje konzerve tjedno, pomiješane s tjesteninom ili samostalno, a možete ih dodati i raznim salatama, piše Mind Body Green.

