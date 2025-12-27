Krenula sniženja, ludnica u trgovinama: Stručnjakinja otkriva što nas zapravo tjera na kupnju

CRVENA BOJA, MUZIKA, MIRISI /

Reporterka RTL-a Tea Mihanović posjetila je nekoliko trgovačkih centara i ispričala nam svoje dojam. “Isplati se barem onima koji su uporni i znaju tražiti dobre ponude. Trenutačno trgovine ističu popuste i do 70 posto, a cijene će padati sve do kraja veljače, kada se prazne zalihe prošle sezone,” kaže Tea.

Kada je riječ o izboru između kupovine u trgovinama i online, stručnjaci ističu da bi teoretski online moglo biti isplativije. “Online trgovine ne plaćaju ni plaće radnicima, ni rentu za prostor, pa imaju više prostora za snižavanje cijena,” objašnjava Tea.

No zašto nas prosinački popusti toliko privlače? Razgovarala je s konzultanticom za maloprodaju Anom Brajković

"Mislimo da kupujemo razumno, da uzimamo samo ono što nam treba, ali zapravo 90 do 95 posto odluka donosimo emocionalno. Prosinačke dekoracije, muzika, mirisi – sve nas potiče da trošimo više nego inače.”

Posebno je zanimljivo kako trgovine koriste boje i vizuale da privuku pažnju kupaca. “Popusti su često istaknuti crvenom, narančastom ili žutom bojom. Crvena budi osjećaj hitnosti i emocija, a trgovci je kombiniraju sa zlatnom i zelenom kako bi doživljaj bio uravnotežen,” dodaje Tea.

Ove godine sezonska kupovina počinje ranije nego prije. “Black Friday, božićna kupovina, zimska sniženja – sve se stopilo. Ljudi više ne razlikuju početak i kraj akcija, kupuju kroz duži period i često pronalaze više poklona po nižim cijenama nego ranijih godina,” zaključuje Tea Mihanović.

Za kupce je savjet jasan: budite uporni, pratite cijene i iskoristite prilike, ali ne zaboravite da emocije često diktiraju koliko zapravo trošimo.

