Vjernici u Krašiću opraštaju se od Stepinca: Relikvija će se sutra zaustaviti na posebnom mjestu

VRAĆA SE U KATEDRALU /

Šezdeset pet godina prošlo je od njegove smrti. Mnogim vjernicima kardinal Alojzije Stepinac omiljeni je blaženik. Mnoštvo i danas u crkvi u Krašiću. Vjernici se u tišini opraštaju od relikvija kardinala.

U posljednjih mjesec dana više od 10 tisuća hodočasnika častilo je relikvije blaženog Stepinca u njegovoj rodnoj župi. No, sutra se ponovno, i to na blagdan Svete obitelji, vraćaju u zagrebačku katedralu.

Prije nego u posebnom automobilu uz policijsku pratnju relikvija krene prema glavnom gradu zaustavit će se u Kamelu u Brezovici.

'To je bila jedna od posljednjih želja Alojzija Stepinca. Kada su ovdje u Krašić dolazile časne sestre za vrijeme njegova služenja ovdje u Krašiću i onda je rekao kad bi mi barem gospodin Bog dao zdravlja i kad bi bio slobodan i kad bi mogao napustiti Krašić prvo kad bi otišao, otišao bi u Karmel u Brezovicu jer on je njihov utemeljitelj, on ih je doveo u Zagreb i on je osnovao samostan', rekao je preč. Ivan Vučak, upravitelj Župe Presvetog Trojstva u Krašiću.

Ondje će sutra vrijediti posebna pravila čak i za najstroži red časnih sestara. 'Čak su dobile od zagrebačkog nadbiskupa da mogu na neki način prekršiti klauzulu da bi iz samostana mogle doći u crkvu i da se zajedno mole sa Stepincem. Tamo ćemo slaviti svečanu misu u 8 sati', rekao je preč. Ivan Vučak.

A misa u katedrali počinje u 10 sati i predvodit će je zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša.

Na kraju Jubilarne godine, godine oprosta, Stepinac se vraća ondje gdje ga čeka cijeli grad, u djelomično obnovljenu zagrebačku Katedralu.