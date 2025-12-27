Filip Glavaš za RTL Danas: 'Mana mi je da sam lijen, ponekad mi se ništa ne da, tvrdoglav sam'

Na Svjetskom rukometnom prvenstvu, ali i nakon njega. Junak naše priče pokupio je simpatije brojnih navijača. Desno krilo reprezentacije, Riječanin Filip Glavaš, u slobodno vrijeme čita, ide u kazalište i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

A što kaže o svojim manama?

Ono što je činjenica je da se na svakom koraku traži njegova fotografija. Filip Glavaš zvijezda je na terenu, ali i izvan njega. Snimanje u središtu Zagreba izgleda ovako...

"Nisam baš nešto ekstrovertan osim kad se mogu opustiti pored ljudi koje znam. Radi njih to i radimo, oni navijaju za nas. Ljudi te prate, uljepšaš nekome dan, samim time si obavio neku svoju zadaću. Drago mi je da je tako, samo je meni neugodno."

Tko je Filip Glavaš?

"Ne znam, jednostavna osoba- ko i svaka druga. Mana mi je da sam lijen, ponekad mi se ništa ne da, tvrdoglav sam. Nisi nervozna osoba? Uh na terenu znam biti, ne volim gubiti. Sad ne znam je li to mana ili vrlina kad nekoga pošalješ na neka druga mjesta (smijeh)".

Koliko se život promijenio nakon prvenstva, koliko je to eksplodiralo sve to skupa?

"Za mene se nije, ja sam ostao isti, mislim da je to cijela poanta. Ne vidim se ko neka osoba utjecajna ili nešto, jedino što radim za mlade to mi je super. To me ispunjava. Tu sam se pronašao. Ambasador sam za mlade za čitanje, sestra radi u udruzi u Opatiji naša djeca, tu pomažem. Udruga srce za nju, to su žene s terminalnim rakom. Teško je stegne ti se srce, ali nakon tih stvari shvatiš koliko si sretan, koliko imaš. Spusti te na zemlju, shvatiš da bi trebao ostati normalan."

Neka posljednja knjiga koju si pročitao, predstava koju si pogledao?

"Baš sam bio na Orašaru. Predivno, jako sam zadovoljan što sam uspio doći i do karata. A knjiga? Sad u zadnje vrijeme sam nešto Miro Gavran, čitao sam Priče o samoći."

A kad ne čita ili ne igra nogomet na treningu u Kutiji Šibica - rukomet je 28-godišnjem Glavašu u prvom planu. Zagrebašima je desno krilo vjerno tri godine. Unatoč drugim, inozemnim ponudama, ovdje je produljio ugovor još jednu godinu.

"Život piše neke druge priče, dogovorili smo se, ostao sam tu. Još godinu, za ničim ne žalim, zadovoljan sam, stekao sam jedan lijepi status. Na kraju dana dečkić jedan je sanjao igrat za Zagreb, to je bio cilj, dok ne shvatiš da postoji liga prvaka i to (smijeh) i drugi klubovi, ali Zagreb je veliki klub.

Roko Trivković govori sljedeće:

Što bi rekao o Filipu? Borac, na terenu, a i izvan njega. Radišan, nesebičan, dobar prijatelj. Je li moram dalje i ga hvalit ili mogu reći kako je? Koliko je platio za ovo? Hahahha".

Davor Gavrić, rukometaš Zagreba, navodi:

"Ima faza kad samo čita knjige ne da mu se nigdje, samo bi odmarao, to je kad se sezone malo nakupi. A ima i faza kad želi ići svugdje - ali sve u svemu dobar je zadovoljan sam."

Ivano Pavlović, rukometaš RK Zagreb:

"Jedan pozitivan, simpatičan dečko, nasmijan. Dobar prijatelj, dobar za druženje - i odličan igrač prije svega na terenu.OFF: Proletjela je godina koja je bila u znaku svjetskog srebra, emocija i ovakvih trenutaka koji se i dalje čine nestvarnim.Jesi pogledao doček? Nisam, živio sam u trenutku, možda bi trebao sad uoči prvenstva, da me digne malo, nabrije. Iako sam prije prvenstva gledao doček rukometaša, i rekao sam - gle ovako ćemo mi ove godine i stvarno je bilo tako. To me vodilo kroz prvenstvo, ta neka želja za uspjehom."

A uspjeh priželjkuje na ovom Europskom prvenstvu. Hrvatsku u Malmeu čekaju Gruzija, Nizozemska i domaćin.

"Mislim da mi u svaku utakmicu moramo ući 300 posto i pokazati da smo ti i da je Hrvatska jedna velesila najviše se bojim nas, kako ćemo mi reagirati na to, postavili smo visoko ljestvicu."

Visoka očekivanja i novi stari sportski junaci u pohodu na, ovog puta - europski tron.

