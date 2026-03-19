Božo Kovačević 'oprao' Milanovića i Plenkovića i poslao im poruku: 'Ovo je doista ozbiljno'

'IMALI SU VREMENA' /

'Kad izleti završe, možda sastanka i bude, a možda ni mi nećemo imati vremena'. Tako je premijer Plenković uzvratio predsjedniku Milanoviću. I to nakon što je Milanović poručio da će se Plenkovićevom pozivu za sazivanje sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost odazvati, ali ne idući tjedan.

Sukob na Bliskom istoku zbog kojeg divljaju cijene nafte i energenata, rat u Ukrajini, srpsko naoružanje kineskim raketama dalekog dometa. Goruće su to teme koje na sjednicama Vijeća predlaže Vlada.

Ključno je da se Milanović i Plenković sastanu što prije, smatra i stručnjak za vanjsku politiku. 'Osim toga, toliko dugo se nisu sastali da su i jedan i drugi imali prilično mnogo vremena da se pripreme. Meni to nadmudrivanje izgleda neozbiljno', kaže Božo Kovačević.

'Neka se napokon prihvate posla'

Pogotovo, ističe, jer je od posljednje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnosti prošlo gotovo pet godina. 'Doista mislim da moraju biti redovito i fiksno definirana obveza u kalendaru i predsjednika i premijera. Okolnosti su doista ozbiljne i mislim da bi im doista najpametnije bilo da zaborave prethodne nesporazume, nadmudrivanja i nekorektnosti koje su jedan prema drugome iskazali i da se napokon prihvate posla zbog kojih su ih građani izabrali', poručuje Kovačević..

I da pronađu zajednički jezik. Najprije o terminu susreta, a onda i o temama koje će raspraviti.