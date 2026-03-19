Uskrs uz rekordno visoke cijene: Samo jedna namirnica nije poskupjela

Bliži nam se Uskrs i to, očekivano, s rekordno visokim cijenama. Janjetina, krumpiri, jaja - sve je skuplje. Od svega što bi trebalo naći na Uskrsnom stolu, jedino cijena mladog luka nije rasla.

Mnogi ne mogu bez janjetine, ali ove godine ona iz domaćeg uzgoja skuplja je za 25 posto.

"Dvadeset eura u mene, domaća s Brača", kaže Stipe. Na pitanje, koliko je bila prošle godine, kaže: "A petnaest, šesnaest, tako, a sve je poskupilo."

Vlado kaže, janjetina je prošle godine koštala 16 eura: "Sada je preko 20. - Koliko kila vi pojedete? - Ja pojedem pola kila", kaže uz smijeh. Ona uvozna nešto je jeftinija, ali i njena cijena od lani je rasla.

"Ove godine je 14 eura i 90 centi, a lani je bila 13 i 90. Što znači jedan euro je poskupjela", kaže prodavačica Milka Radalj. Za ovogodišnji Uskrs, dodaje, mesnica je naručila 20-30 komada i sve će se, očekuje, prodati.

Cijene odojka će rasti?

Povoljniji je odojak. Kilogram, prošle godine kažu mesari bio je 13, a sada 11 eura. No - cijene bi uoči Uskrsa mogle ići gore!

"Imam 600 eura i mogu kupit kilo janjetine", kaže Marija iz Splita. "To mi je isto, isto me dođe kao da sam kupila kilo buta. Sve u svemu to je u dva eura razlike."

Uz pečenje naravno idu i prilozi - krumpir i salata- čija cijena, kako nam kažu prodavači - nije rasla.

"Tri eura vam je salata, dva eura vam je blitva. Krumpir vam je eur i po. To vam nije skupo", govori prodavačica Marija sa splitske tržnice.

Ali, kupci tvrde drugačije - neke namirnice puno su skuplje ove godine. "Pa salata je duplo skuplja. Evo ovdje na pazaru prošle godine je bila dva eura, a sada su mi naplatili četiri eura kilo", kaže Joško iz Splita.

Željko dodaje: "Krumpir što je bio prošle godine kunu, euro pol, sada je dva eura. Recimo ovdje na pazaru. U marketima i centrima je tu negdje, kada je na akciji onda je jeftinije."

Uskrs bez jaja ne ide. Za njih će se morati odvojiti koji euro više.

"Samo jedan euro", kaže prodavačica Mare. "Ljudi bi kupili, ali nemaju novaca. Male su penzije, male plaće i to nas ubija. Vidite i sami pazar prazan, nema nikoga. Sve vam kažem, vidite sami. -Koliko onda košta deset jaja domaćih? - Četiri eura."

Zbog viših cijena ove godine, neki će građani paziti što kupuju. No, mnogi će se teško odreći tradicije - bez obzira koliko skuplji bio uskrsni stol.