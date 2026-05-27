Povijesni dan za dva posebna kluba: Kada i gdje gledati europsko finale

U Leipzigu, gradu na istoku Njemačke, očekuje nas povijesno finale Konferencijske lige. Povijesno je zbog svojih aktera, Crystal Palacea i Raya Vallecana koji će se u Red Bull Areni potući za prvi europski naslov.

Puno toga veže ova dva kluba. Oba kluba dolaze iz velikih glavnih gradova (London, Madrid) velikih država (Engleska, Španjolska), ali se nalaze na marginama, kako geografski, tako i nogometno. Nisu niti blizu svojih bogatih i uspješnih sugrađana (Chelsea, Arsenal, Real, Atletico...). Također, za oba kluba je ovo drugi europski izlet u povijesti, a prvi ovako uspješan.

Palace je 1998. igrao Intertoto kup. Tada su poraženi od Samsunspora u trećoj rundi, a igrali su to natjecanje samo zato jer su se jedini iz Engleske prijavili. Rayo je jedinu europsku sezonu prije ove imao 2000./2001. kada su došli do četvrtfinala Kupa UEFA.

Orlovima je ovo jubilarna i nevjerojatna 60. utakmica ove sezone, a podjednako naporno je bilo i Španjolcima koji će u Leipzigu odigrati 57. utakmicu sezone. Za oba kluba bit će to i posljednja utakmica sezone, a nagrada je ogromna - prvi europski trofej u klupskoj povijesti. Za Rayo bi to bio i prvi veliki trofej u klupskoj povijesti uopće.

Roma, West Ham, Olympiacos, Chelsea. Tko će biti peti osvajač UEFA-ine Konferencijske lige? Crystal Palace ili Rayo Vallecano - Odgovor ćemo dobiti u 21 sat u Leipzigu, a prijenos je na Areni sport 1. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.