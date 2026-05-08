Pogledajte čudesnu obranu penala u 94. koja je Španjolskoj donijela dodatno mjesto u Ligi prvaka

Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu ovosezonskog izdanja Konferencijske lige.

Za obje momčadi već je plasman u polufinale bio najveći europski uspjeh u povijesti, a sada će u završnom meču pokušati napraviti još jedan korak naprijed i osvojiti trofej. Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale. Nakon domaćih 1-0 s istim je rezultatom svladao Strasbourg i u gostima.

Premda je Strasbourg morao loviti pogodak zaostatka iz prve utakmice cijelo prvo poluvrijeme na francuskom je tlu dominirao Rayo Vallecano. Nizali su gosti šanse i opasno prijetili u valovima, a inicijativa je od njihove strane naplaćena u 42. minuti kada je Alemao postigao pogodak za 1-0, odnosno, dva gola prednosti Rayo Vallecana.

1 - El @RayoVallecano ha alcanzado una final europea por primera vez en su historia, convirtiéndose en el 13º finalista español 🇪🇸 de toda la historia de las grandes competiciones europeas. Barrio.#RayoVallecano⚡ #VamosRayo ⚡#SigamosSoñando⚡ pic.twitter.com/ceKi797d2b — OptaJose (@OptaJose) May 7, 2026

Od prve sekunde drugog poluvremena situacija se na terenu promijenila i Strasbourg je postao momčad koja navaljuje, napada i traži izjednačenje, a potom i kompletni preokret koji bi domaćinu donio plasman u finale. Unatoč tome prvu veliku šansu je imao Rayo Vallecano. Pucao je Isi Palazon u 51. minuti, ali je dobro njegov šut zaustavio domaći golman Penders. U istoj minuti je malo preko vrata pucao gostujući igrač De Frutos.

Premda je Strasbourg dominirao u posjedu i dalje je najbolji domaći igrač bio golman Penders koji je obranama držao svoju momčad na život. Najbolju šansu za 1-1 francuski je sastav propustio u 72. minuti kada je Barco traljavo reagirao u situaciji jedan na jedan sa suparničkim golmanom.

Mala se nada otvorila za Strasbourg u sudačkoj nadoknadi kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina, ali sve je palo u vodu jer je udarac Encisa obranio gostujući vratar Batalla čime je potvrđena ukupna pobjeda gostiju.

✅ CONFIRMED!



🇪🇸 Spain gets an extra 🔵 UCL ticket for season 2026/27!



5th placed team from La Liga will play UCL!



‼️Unbelievable scenes as 🇪🇸 Rayo Vallecano goalkeeper saved a penalty in 90+4' that ensured Germany cannot catch Spain any more!



A fitting finish to an… pic.twitter.com/WaUtmtw3EC — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 7, 2026

No, ta obrana 30-godišnjeg argentinskog golmana dala je Španjolskoj i dodatno mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu. Petoplasirana momčad iz La Lige igrat će Ligu prvaka.

Golman Rayo Vallecana je fantastično skinuo penal 22-godišnjem Paragvajcu u 90+4' i tako osigurao da Njemačka više ne može sustići Španjolsku. Utrka s koeficijentima bila je izrazito napeta, a ovakav kraj je zapravo dostojan završetak. Obranu možete pogledati OVDJE.

S osiguranim dodatnim mjestom, borba za europske pozicije u španjolskom prvenstvu postaje još žešća. Prema trenutnom stanju na ljestvici, Betis bi kao petoplasirana momčad išao u Ligu prvaka, ali borba je potpuno otvorena jer su razlike minimalne.

