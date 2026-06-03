Kaos u Meksiku! Nogometaši skinuti do gola uz snažnu poruku: 'Lopta se neće kotrljati'

Mexico City se priprema za nogometnu groznicu Svjetskog prvenstva 2026. godine, no umjesto slavlja, ulice su postale poprište bijesa. Samo nekoliko dana prije otvaranja, prosvjednici su srušili divovske kipove nogometnih zvijezda, šaljući snažnu poruku vladi i svijetu.

Prizori s glavne gradske avenije Paseo de la Reforma, gdje su uništeni simboli nadolazećeg spektakla, otkrili su duboko socijalno nezadovoljstvo koje ozbiljno prijeti zasjeniti najveći sportski događaj.

Riječ je o prosvjedu učitelja koji su u ratu s državom Meksiko i bore se za bolje uvjete. Što se sve događalo u glavnom gradu Meksika i zašto, saznajte u našoj galeriji gore.