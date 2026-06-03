Stari znanci su nas pobijedili: 'Belgija i Hrvatska su slične, a uzrokovali ste nam traumu'

Nogometna reprezentacija Hrvatske izgubila je na Rujevici od Belgije 0:2 u predzadnjoj prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

U novinarskoj loži iza nas se smjestio popriličan broj kolega iz Belgije. S dvojicom njih, Kristofom Lenaertsom iz Belge (belgijska novinska agencija) i Nielsom Poissonnierom iz Het Laatste Nieuwsa prozborili smo nekoliko riječi, a otkrili su nam kako belgijska javnost ima pomiješane osjećaje prema hrvatskoj reprezentaciji.

"Pomiješani su osjećaji. Svi se sjećamo prošlog Svjetskog prvenstva i one utakmice u Katru, bila je to velika trauma za cijelu Belgiju jer smo ispali u skupini. Ali, sjećamo se i utakmice s Hrvatskom na Maksimiru 2013. kada smo pobijedili i plasirali se na Svjetsko prvenstvo 2014., prvi puta nakon 12 godina", priča nam Kristof, a i mi se sjećamo te utakmice, ali ne po dobrome. Tada nas je uništio 20-godišnji Romelu Lukaku i reprezentaciju Igora Štimca poslao u dodatne kvalifikacije koje je odradio Niko Kovač i preko Islanda izborio SP.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

"To su te dvije utakmice zbog kojih imamo pomiješane osjećaje. Utakmica u Katru bila je katastrofa, a i tu je Lukaku imao veliku ulogu, ali ovaj puta negativnu jer je promašio nevjerojatne prilike. Za vas je to bilo fantastično, ali nama je bilo užasno jer smo na tom SP-u i dalje imali igrače iz Zlatne generacije koja je četiri godine u Rusiji uzela brončanu medalju. Nakon Katara se oprostio Eden Hazard, Dries Mertens, Axel Witsel koji se vratio, Toby Alderweireld se umirovio i to je bio kraj za izbornika Roberta Martineza i došao je Domenico Tedesco", priča nam Kristof s kojim smo se još jednom podsjetili prvenstva u Rusiji pa se okrenuli ovome koje dolazi. Jesu li sada očekivanja manja u Belgiji?

'Ciljamo čeetvrtfinale sa Španjolskom'

"Da, velika je razlika. Prošlo Euro je za nas bilo jako teško, kao i Liga nacija gdje smo morali kroz doigravanje osigurati ostanak u A ligi. Na Euru nas je izbacila Francuska nakon skupine koju smo također loše odigrali. Izgubili smo od Slovačke pa pobijedili Rumunjsku i odigrali 0-0 s Ukrajinom. Bili smo treći i išli na Francusku. Nije ti bio dobar turnir, loša uspomena.

Sada su očekivanja puno drukčija u odnosu na Katar prije četiri godine. Ambicija je biti prvi u skupini s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom. U drugom krugu idemo na neku trećeplasiranu reprezentaciju, a eventualna osmina u tom slučaju donosi prvog iz skupine D gdje su SAD, Turska, Australija i Paragvaj", rekao nam je Kristof uz pomoć Nielsa koji se isprva nije htio miješati, ali razgovor o nogometu i njega je povukao.

Kada smo konstatirali da je to prilično povoljan ždrijeb, složili su se. "Ako sve bude u redu, četvrtfinale bi trebalo bili Belgija - Španjolska", kaže nam oprezno Niels.

Kristof nas vraća na okruženje u Belgiji. "Atmosfera je sada drukčija, ekipa se promijenila. Imamo Jeremyja Dokua koji je odličan, sredina je dobra s Tielemansom, Onanom i Kevinom de Bruyneom. Lukaku nije igrao puno u Napoliju, sada se i on vraća iako nije spreman početi utakmice. Ozlijeđen je i naš najbolji stoper Zeno Debast iz Sportinga koji ne ide na SP. Ne znamo što očekivati", kazao nam je Kristof Lenaerts.

Tu smo priču okrenuli prema Rudiju Garciji, izborniku. Tu smo po reakciji obojice sugovornika vidjeli da nisu baš oduševljeni njime. Kristof je lopticu prebacio Nielsu koji je ipak odlučio ne biti negativan.

'Respekt Modrića i De Bruynea je ogroman'

"Okej, malo je staromodan, očito je savez htio nekog s iskustvom nakon Domenica Tedesca koji je bio mlad i progresivan i to baš nije donijelo rezultate. On se odrekao Witsela, posvađao se s Courtoisom koji je napustio reprezentaciju i morao je ići. Stigli su Rudi Garcia i Vincent Mannaert kao sportski direktor, on je bio direktor u Bruggeu, možda ga znate kao čovjeka koji je prodao Perišića iz Buggea u Dortmund. Oni poznaju nogomet, poznaju okruženje. Napravili su sve da Lukaku, Courtois i De Bruyne budu sretni.

Foto: Tomas Sisk/imago sportfotodienst/Profimedia

Prošloga tjedan Lukaku je rekao kako želi igrati još dva Svjetska prvenstva. De Bruyne je kazao kako SAD nije njegov posljednji turnir. Gledamo to i iz perspektive Luke Modrića. Nadamo se De Bruyne i momci mogu početi proces u kojem mlađi igrači prate njihovo iskustvo", kazao nam je Niels.

"Belgija i Hrvatska u slične, male smo zemlje s odličnim igračima, a pogledajte kako je Hrvatska uspješna na posljednja dva Svjetska prvenstva" u tom trenutku De Bruyne i Modrić, kao da su čuli naš razgovor, zagrlili su se na centru rujevičkog stadiona i desetak minuta razgovarali. "Evo, pogledajte kako se Modrić i De Bruyne sada pozdravljaju. Možete osjetiti taj respekt", zaključio je priču kolega Poissonnier.

Eto tko zna, možda se Hrvatska i Belgija opet sretnu na SP-u. Šanse su male, ali nikad se ne zna. Možda u tom četvrtfinalu koje ciljaju sa Španjolskom, ne bude Furija već Vatreni.