Hrvatski trener objasnio zašto je utakmica s Belgijom bila pun pogodak: 'Oni su naši aduti!'

Poraz Hrvatske od Belgije (0:1) u pretposljednjoj provjeri prije odlaska na Svjetsko prvenstvo ostavio je više pitanja nego odgovora. Izbornik Zlatko Dalić isprobao je novu formaciju i dao priliku većem broju igrača, no igra Vatrenih nije djelovala uvjerljivo. Što se moglo zaključiti iz ove utakmice, tko je najviše pokazao i koliko je reprezentacija spremna za ono što je čeka u SAD-u, razgovarali smo s bivšim hrvatskim nogometašem i trenerom Elvisom Scorijom.

Belgija je slavila, Hrvatska nije izgledala uvjerljivo na terenu, kako vi vidite ovu pripremnu utakmicu?

Ovo je bila pogođena utakmica u vidu toga da se igra s protivnikom koji ima kvalitetu. Po meni je to najvažnije. Utakmica kao utakmica je bila izjednačena, oni su nekako dali pogodak u prvom poluvremenu. Probali smo neke varijante, nova formacija, u drugom poluvremenu su ušli svi novi igrači... Vidjelo se dosta stvari. Ovo je korak naprijed jer je mnogima dobro došlo da skupe minute, pogotovo Gvardiolu, Kovačiću pa i Pašaliću. Mislim da se kostur polako nazire za prvih 11.

Tko bi mogao igrati važnu ulogu u Dalićevoj postavi?

Mislim da je Sučić bio najbolji jučer, uz Baturinu... Oni imaju odlične sezone u Italiji i vidim ih kao važne adute na ovom Svjetskom prvenstvu. Vuškoviću treba još malo vremena. Mislim da mu odgovara ova obrana s tri iza, posebno jer je u sredini.

Snalazimo li se u postavi 3-4-2-1?

Svi igrači su već igrali u ovoj postavi, to je sve dosta elementarno, nema tu problema. Samo je pitanje hoće li netko od ova dva iz napadača biti krilo ili vezni igrač. Tu se mijenjaju varijante. U obrani igramo 5-4-1 i mislim da možemo tako igrati bez problema.

Hoće li protiv Slovenaca igrati postava koja će nastupiti protiv Engleske?

Mislim da će Dalić protiv Slovenije ipak nešto sakriti i dalje, neće otkrivati sve za Engleze. Treba neke nama važne igrače odmoriti, kao što su Modrić, Perišić. Po meni nema smisla da se oni troše, a u formi su... Treba staviti kompetitivnu ipak ekipu unutra kako bi se s dozom samopouzdanja zaputiti u SAD.