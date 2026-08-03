Dobro pogledajte, to nije grm! Policija pribjegla lukavštini i u šest sati ispisala silne kazne

Policijska uprava u Dunellenu, u američkoj saveznoj državi New Jersey, provela je 29. srpnja nesvakidašnju akciju usmjerenu na suzbijanje korištenja mobitela u vožnji.

Naime, jedan se od lokalnih policajaca prerušio u grm te je tijekom šestosatne akcije na vrlo prometnoj aveniji North Washington pomogao svojim kolegama da ispišu čak 74 prekršajne kazne.

Baš kao što to svjedoče i fotografije, maskirani se muškarac zavukao ispod jednog drveta te je pomoću dalekozora otkrivao tko se ne pridržava pravila i to dojavljivao kolegama.

Policija je kasnije na društvenim mrežama objavila fotografiju kamufliranog policajca uz poruku: "Jeste li danas uočili naš grm? Ako vam je glava bila zabijena u telefon, vjerojatno niste".

Iako je objava na društvenim mrežama privukla veliku pozornost, iz policije su naglasili ozbiljnost problema:

"Fotografija je bila kreativan, vedar način da na društvenim mrežama skrenemo pozornost na naše napore za sigurnost. Iako je to bila zabavna stvar, temeljna misija je nevjerojatno ozbiljna.

Naime, za grad od jedne kvadratne milje, imamo relativno visok broj nesreća i tražili smo jedinstvenu metodu provođenja zakona", izjavio je za CBS News detektiv narednik Nicholas Goldman.

Korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje u saveznoj državi New Jersey podliježe strogim kaznama. Zakon izričito zabranjuje razgovor ili pisanje poruka, a kazne su progresivne.

Za prvi prekršaj predviđena je novčana kazna u rasponu od 200 do 400 američkih dolara. Ako vozač ponovi istu grešku, kazna se penje na 400 do 600 dolara. Treći i svaki sljedeći prekršaj kažnjavaju se s iznosom od 600 do 800 dolara, a uz to vozač može dobiti tri kaznena boda te mu se može oduzeti vozačka dozvola na devedeset dana.

Policijska uprava Dunellena ovom je akcijom željela poslati snažnu poruku svim sudionicima u prometu. Cilj je bio podsjetiti vozače da nijedan poziv, poruka ili obavijest nisu vrijedni ugrožavanja vlastitog i tuđih života.

Objavu je zaključila savjetom: "Ta poruka ili obavijest može pričekati. Držite oči na cesti, a ne na ekranu!"