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VELIKE GUŽVE /

Božinović o kaosu na graničnom prijelazu Karasovići: 'Problem je na strani Crne Gore'

Božinović o kaosu na graničnom prijelazu Karasovići: 'Problem je na strani Crne Gore'
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar Božinović rekao je da ovaj granični prijelaz u najvećoj mjeri koriste građani Kosova i Albanije koji putuju iz Europe jer im je to najkraći put

3.8.2026.
14:04
Hina
Luka Antunac/PIXSELL
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, komentirajući migrantsku krizu na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, da je riječ o situaciji o kojoj Europa mora izvući određene poruke.

Najavivši da će u utorak razgovarati s ministrima zemalja članica Europske unije o migrantskoj krizi, Božinović je rekao da će tijekom tog sastanka od Španjolske i europskih povjerenika dobiti informacije o situaciji u Ceuti.

''Ovo je veliki val ljudi koji su ušli na teritorij EU, no, oni nisu ušli na kontinentalni dio Europe niti iz Ceute postoji mogućnost ulaska u šengenski prostor. Situacija je sanirana jer je većina migranata vraćena u Maroko'', rekao je Božinović. Dodao je da ministri moraju razgovarati kako onemogućiti da se nešto slično ne dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici EU, ali i kako dosljedno provoditi europsku politiku o migracijama.

Božinović je istaknuo kako je poznato da pored kriminalnih skupina postoje i državno sponzorirani akteri koji žele destabilizirati europski prostor, ali je ocijenio kako im to neće poći za rukom.

Gužva na Karasovićima

Ministar se dotaknuo i velikih gužvi na graničnom prijelazu Karasovići gdje se proteklog vikenda na prijelaz u Crnu Goru čekalo više od 15 sati.

''Danas je ta situacija skoro pa normalna pri izlasku iz Hrvatske. Kada govorimo o graničnom prijelazu Karasovići, valja reći da ga u najvećoj mjeri koriste građani Kosova i Albanije koji putuju iz Europe jer im je to najkraći put. Što se tiče hrvatske strane, mi smo cijeli dan imali pet otvorenih graničnih vrata na graničnim prijelazima, dok su sa strane Crne Gore bila otvorena njih dva, što je problem po sebi'', rekao je.

Božinović, koji je u ponedjeljak posjetio novouređeni policijski ured Preko na otoku Ugljanu, komentirao je i izgradnju tvornice streljiva u Obrovcu, ocijenivši da je riječ o strateški važnom projektu.

''Tvornica streljiva je osobito važna jer smo u recentnim sigurnosno izazovnim događajima, prije svega agresiji na Ukrajinu, vidjeli koliko je važno imati kontinuirano opremanje i dovoljno streljiva za nenadane situacije te uvježbavanje'', istaknuo je.

Božinović je prokomentirao i nerede Hajdukovih navijača na sinoćnjoj gostujućoj utakmici s Varaždinom, kazavši da je policija privela dvije osobe s tribina, dok se paljenje stolica na kraju utakmice kriminalistički istražuje.

Davor BožinovićMigrantska KrizaKarasovici
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